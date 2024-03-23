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Down sendromlu cimnastikçi Selin Naz Özcan, Antalya'da dünya şampiyonu oldu

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular antrenmanı 5'e 2 pas çalışmasıyla tamamladı.

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