Papara Park'ta düzenlenen imza törenine kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz ile davetliler katıldı.

Kafkas, imza töreninde yaptığı konuşmada, Türk kargo sektörünün önemli markalarından Sürat Kargo ile gerçekleştirdikleri sponsorluk anlaşmasını duyurmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Trabzonspor olarak yalnızca sportif başarılarla değil, aynı zamanda güçlü ve değerli iş birlikleriyle de kulübümüzü daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Sürat Kargo'nun Türk sporuna olan desteğini uzun yıllardır yakından takip ediyoruz. Bu anlaşma sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda ortak değerlerin, vizyonun ve aidiyet duygusunun bir yansımasıdır. Bu ortaklık, sürdürülebilir başarı yolculuğumuzda bizlere önemli bir güç katacaktır. Bu iş birliğinin hem kulübümüz hem de Sürat Kargo için hayırlı olmasını diliyorum."

Oğuz: "Biz futbolu gerçekten çok seviyoruz"

Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz ise Sürat Kargo olarak 22 yıllık bir geçmişe sahip olmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bu 22 yıl bize şunu öğretti, sürat, başarıyı destekleyen en ciddi kuvvettir. Türkiye çapında 800'den fazla şubemiz, 26 aktarma merkezimiz, binlerce araçtan oluşan filomuz ve 8 bini aşkın çalışanımızla hem ülkemizde hem de dünyada hız kesmeden büyümeye devam ediyoruz." diye konuştu.

"Bugün burada, Türk sporunun köklü çınarlarından biri olan Trabzonspor ile gerçekleştirdiğimiz ve bizi çok gururlandıran bir iş birliğini duyurmak için bir araya geldik." ifadesini kullanan Oğuz, şu değerlendirmede bulundu:

"Sürat Kargo olarak, spora ve sporculara destek vermeyi yalnızca bir sponsorluk olarak değil, topluma değer katmanın bir aracı olarak görüyoruz. Spor, milyonları bir araya getiren, birlik ve dayanışma duygularını güçlendiren evrensel bir tutkudur. Trabzonspor da sahadaki mücadele azmi, köklü geçmişi ve sadık taraftarıyla bu ruhun en güçlü temsilcilerinden biridir. Biz de Sürat Kargo olarak işimizi aynı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Çünkü biz futbolu gerçekten çok seviyoruz. Bu iş birliği sadece bir destek anlaşması değil, aynı zamanda paylaşılan değerlerin bir simgesidir. Trabzonspor'un başarılarına eşlik ederken, biz de kargo sektöründe ülkemizin standartlarını en üst seviyeye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı iş birliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor, tüm Trabzonspor camiasına başarılı bir sezon temenni ediyorum."

Törenin ardından Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Cem Oğuz'a bordo-mavili forma hediye etti.