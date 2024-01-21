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Teröre tepki yürüyüşü, 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'na dönülmesiyle sona erdi.

Fındıkçı'nın konuşmasının ardından katılımcılar, Kahramanmaraş Caddesi ve Uzun Sokak güzergahını takip ederek yürüyüş yaptı.

Teröre tepkisini dile getiren Fındıkçı, tüm kesimlerden teröre karşı daha yüksek sesle tepki beklediklerini söyledi.

Grup adına konuşan Mehmet Fındıkçı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için yürüyüş kararı aldıklarını belirtti.

15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda toplanan taraftarlar, ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütleri aleyhine sloganlar attı.

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