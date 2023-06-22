İSTANBUL- Türkiye’deki yapay zeka farkındalığını artırmak ve ekosistemi geliştirmek amacıyla kurulan “Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi”nin TRAI Girişimler Haritası (Haziran 2023) yayınlandı. 2017 yılında 24 yapay zeka girişimi ile başlayan TRAI Girişimler Haritası’nda, en yeni güncelleme ile yapay görü, makine öğrenmesi, öngörü ve veri analitiği, chatbotlar ve diyalogsal yapay zeka, dopal dil işleme, optimizasyon, robotik süreç otomasyonu (RPA),otonom araçlar, arama motoru ve arama asistanı, akıllı platformlar, nesnelerin interneti, üretken yapay zeka kategorilerindeki toplam 315 yapay zeka girişimi yer aldı.

2023 yılının ikinci çeyreğinde 16 yeni girişimin eklendiği haritada özellikle perakende, sağlık, enerji ve sürdürülebilirlik alanlarındaki girişimlerin yaptığı çalışmalar dikkat çekiyor. Perakende sektöründe online çalışmaların yanı sıra özellikle çok kanallı (omnichannel) çözümlerin ön planda olduğu gözlemleniyor.

HABER: METE YILMAZ