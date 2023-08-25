Kırklareli

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, bu yıl kuraklık nedeniyle ciddi bir verim kaybı yaşandığını söyledi.

Kısa bir süre önce hasat çalışmalarının başladığını belirten Saygı, geçen yıl dekar başına 250 kilogram biçim yapılan tarlalardan bu yıl 30 ila 100 kilogram verim elde edildiğini kaydetti.

Çiftçilerin zor durumda olduğunu dile getiren Saygı, "Belki 50 yıldan bu yana böyle kurak bir yıl görmedik." dedi.

Kırklareli'nin İnece köyünde çiftçilik yapan Yüksel Toker ise bu yıl kuraklıktan dolayı kötü bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Trakya'da kuraklık nedeniyle ayçiçeklerinin gelişimlerini sağlayamadığını anlatan Toker, dönüm başına 80 kilogram verim elde ettiğini aktardı.

Geçen yıl aynı tarladan dönüm başına 150 kilogram verim elde ettiğini dile getiren Toker, kuraklık nedeniyle verimin de kalitenin de düştüğünü sözlerine ekledi.

Biçerdövercilerin yoğun mesaisi başladı

Biçerdöver operatörü Batuhan Toker, arpa ve buğday hasadından sonra ayçiçeği mesailerinin başladığını bildirdi.

Sıcak havada biçim yapmanın zor olduğunu dile getiren Toker, randevulu bir şekilde biçimlerin sürdüğünü anlattı.

Toker, hasat çalışmalarının 1,5 ay süreceğini kaydetti.

"Sıcak hava geç ekim yapılan ayçiçeklerini olumsuz etkiledi"

Edirne'de yaklaşık 1 milyon 200 bin dekarlık alanda üretimi yapılan ayçiçeğinde hasat devam ediyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, erken ekilen ayçiçeklerinde verimin geç ekilenlere göre bir nebze daha iyi olduğunu belirtti.

Aşırı sıcaklardan ayçiçeğinin olumsuz etkilendiğini ifade eden Arabacı, "Sıcak hava geç ekim yapılan ayçiçeklerini olumsuz etkiledi. Şu anda tüm bölgede hasat sürüyor. Önceki yıllara göre verim düşük." dedi.

AA