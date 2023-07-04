Kırklareli

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Sultan II. Abdülhamit'in fermanı ile bölge halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla 1910 yılında kurulmaya başlanan, halk arasında "Sonbahar Panayırı" ve "Pomak Bayramı" diye de anılan "Pavli Panayırı", 14-17 Eylül'de misafirlerini ağırlayacak.

Pehlivanköy Belediyesinden yapılan açıklamada, geleneksel hale gelen ilçenin tanıtımı ve ekonomisine katkı sunan panayırın her yıl eylül ayında kurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada panayırın 14-17 Eylül gerçekleştirileceği bildirildi.

Panayırda neler yapılıyor?

Panayır Ergene Nehri kenarında kuruluyor.

Tezgahlar, açık hava lokantaları ile lunaparkın bulunduğu panayırda yöre halkı yıl boyunca hazırladığı yöresel yiyecekler ve giyim eşyalarını satışa sunuyor.

Yöre haklı konaklamalarını traktör römorklarında yapıyor.

Roman vatandaşlar ise kendilerine has eğlence anlayışlarıyla panayırın eğlence ayağını diri tutuyor.

AA