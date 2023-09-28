Haber: Mert Osman Erman

23 yaşındaki keşif uzmanı, Temmuz ayında Güney Kore'den yasa dışı olarak Kuzey Kore'ye geçti.

Önce Çin'de Amerikan korumasına geçirilen Pvt King, ardından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir askeri üssüne gönderildi.

Pyongyang tarafından gözaltına alınıncaya kadar Kuzey Kore tarafından tutuldu.

AB medyası, Pvt King'in ABD topraklarına geldiği anları kaydetti, görüntüler, Pvt King'in üssündeki yetkililer tarafından karşılandığını gösteriyor gibi görünüyor.

Pyongyang tarafından gözaltında tutulurken, Kuzey Kore medyası, "insanlık dışı muamele" ve ABD askeri içindeki ırkçılık nedeniyle topraklarına kaçtığını söyledi.

ABD yetkililerine göre, ondan herhangi bir disiplin cezası verilmeden önce tıbbi olarak değerlendirilecek.

Çarşamba günü, üst düzey bir yönetim yetkilisi, "yoğun diplomasi" sonrasında Pvt King'in ABD'ye döndüğünü ve ailesinin arandığını söyledi.

"Özel King'in eve gitmek için çok mutlu olduğunu ve ailesiyle yeniden bir araya gelmeyi dört gözle beklediğini doğrulayabiliriz," dedi yetkili.

Pvt King'in serbest bırakılma anlaşması, Pvt King'i Kuzey Kore'ye götüren ve onu Çin sınırına getiren İsveç yetkilileri tarafından düzenlendi.

ABD ve Kuzey Kore'nin diplomatik ilişkileri yoktur ve Stockholm'ün Pyongyang'daki büyükelçiliği tarihsel olarak Washington adına müzakereler yapmıştır.

Çarşamba günü, İsveç büyükelçiliği sözcüsü, Stockholm'ün müzakereler sırasında Kuzey Kore'deki ABD için "koruyucu bir güç" olarak hareket ettiğini doğruladı.

Çin'e ulaştığında Pvt King, Beijing'in "yapıcı bir rol oynadığını", ancak "serbest bırakmayı arabuluculuk yapmadığını" söyleyen Amerika Birleşik Devletleri büyükelçisi Nicholas Burns tarafından karşılandı.

Pvt King, Kuzey Kore sınırını geçtiğinde ABD Ordusu'yla görevdeydi.

Ocak 2021'den bu yana Ordu'daydı ve bir rotasyonun bir parçası olarak Güney Kore'de görev yapıyordu.

Sınıra geçmeden önce Pvt King, iki kişiyi saldırmak ve bir polis arabasına tekme atmakla suçlandığı Güney Kore'de iki ay boyunca gözaltında kalmıştı.

10 Temmuz'da gözaltından serbest bırakıldı - Pyongyang ile ülkenin sınırını geçmeden sekiz gün önce.