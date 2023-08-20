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Goller: Dk. 31 Barış Gök (kendi kalesine) (Adanaspor), Dk. 65 Barış Ekincier, Dk.90+7 Thill (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Futbolda bazen sürprizler olabilir, bugün bizim başımıza geldi

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Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Adanaspor ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor , Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adanasporlu Ayuk (11) ile Şanlıurfasporlu Barış Gök (93) mücadele etti.

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