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İspanyol başantrenör Daniel Gordo, Türk hentbolunda "efsane" olmak istiyor

İspanyol başantrenör Daniel Gordo, Türk hentbolunda "efsane" olmak istiyor

Haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 18. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları dijital atama yöntemi ile belirlendi.

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