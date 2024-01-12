Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 18. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları dijital atama yöntemi ile belirlendi.
Haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
Bugün:
20.00 Sakaryaspor-Göztepe: Sarper Barış Saka
Yarın:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK: Batuhan Kolak
13.30 Bodrum FK-Bitexen Giresunspor: Yunus Dursun
16.00 Adanaspor-Boluspor: Ömer Faruk Gültekin
19.00 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü: Yiğit Arslan
14 Ocak Pazar:
13.30 Manisa FK-Kocaelispor: Mehmet Ali Özer
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Tuzlaspor: Gürcan Hasova
19.00 Ümraniyespor-Gençlerbirliği: Furkan Aksuoğlu
15 Ocak Pazartesi:
20.00 Altay-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Oğuzhan UğurluKaynak: AA