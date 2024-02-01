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Galatasaray ile Samsunspor, 62. randevuya çıkacak

Galatasaray ile Samsunspor, 62. randevuya çıkacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

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