Haftanın kapanış müsabakasında Astor Enerji Şanlıurfaspor ile Tuzlaspor 0-0 berabere kaldı.
Konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-2 mağlup eden Eyüpspor, puanını 58 yaptı ve en yakın rakibi Göztepe'nin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Ligin 24. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Altay-Bitexen Giresunspor: 1-0
Teksüt Bandırmaspor-Ümraniyespor: 4-1
Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK: 2-1
Adanaspor-Göztepe: 0-3
Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: 2-2
Boluspor-Erzurumspor FK: 1-0
Manisa FK-Gençlerbirliği: 1-1
Eyüpspor-Sakaryaspor: 3-2
Astor Enerji Şanlıurfaspor-Tuzlaspor: 0-0
NOT: Erzurumspor FK, Altay ve Giresunspor'un 3'er puanı silindi.
25. hafta
Trendyol 1. Lig'de 25. haftanın programı şöyle:
1 Mart Cuma:
20.00 Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)
2 Mart Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)
13.30 Bodrum FK-Eyüpspor (Bodrum İlçe)
16.00 Erzurumspor FK-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)
3 Mart Pazar:
13.30 Bitexen Giresunspor-Adanaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Göztepe-Boluspor (Gürsel Aksel)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor (Çorum Şehir)
4 Mart Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Stat henüz açıklanmadı)Kaynak: AA