Haftanın açılış karşılaşmasında yarın Altay, Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Altay-Bitexen Giresunspor (Alsancak Mustafa Denizli)
24 Şubat Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK (Çorum Şehir)
19.00 Adanaspor-Göztepe (Yeni Adana)
25 Şubat Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)
13.30 Boluspor-Erzurumspor FK (Bolu Atatürk)
16.00 Manisa FK-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Eyüp)
26 Şubat Pazartesi:
20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Tuzlaspor (11 Nisan)Kaynak: AA