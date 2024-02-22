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Ankara'daki okullarda modern pentatlon ve cimnastik eğitimleri başlayacak

Ankara'daki okullarda modern pentatlon ve cimnastik eğitimleri başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de haftanın programı şöyle:

Haftanın açılış karşılaşmasında yarın Altay, Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.

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