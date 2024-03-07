Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bengisu Avcı, Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu

Bengisu Avcı, Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'de haftanın programı şöyle:

Haftanın açılış karşılaşmasında Boluspor ile Bitexen Giresunspor yarın karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleye Bolu Atatürk Stadı ev sahipliği yapacak.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.