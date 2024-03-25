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16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Stat daha sonra açıklanacak)

13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Stat daha sonra açıklanacak)

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, program şöyle:

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