Bu hafta oynanacak maçlarla başlayacak 1. Lig'de 20 ekipten 11'i takımın başına yeni isimleri getirdi. Diğer 9'u ise geçen sezonki teknik direktörleriyle yola devam etme kararı aldı.

Süper Lig'den düşen 3 takım ve TFF 2. Lig'den 1. Lig'e yükselen 3 ekip, teknik heyetinde değişikliğe gitti. Süper Lig'e veda eden ve 1. Lig'in 7 yeni takımından biri olan Hatayspor ise geçen sezon da takımın başında olan teknik direktörüyle yola devam edecek.

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden ekiplerden Adana Demirspor, Bodrum FK ve Sivasspor'un yanı sıra TFF 2. Lig'den 1. Lig vizesi alan Sarıyer, Serik Belediyespor ve Vanspor FK, geçen seneki teknik direktörlerinden farklı isimlerle sezona başlayacak.

Bu 6 takımın dışında Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor, Çorum FK, Erzurumspor FK ve İstanbulspor da teknik direktörünü değiştirdi.

Teknik direktör değiştirmeyenler

Hatayspor'da Murat Şahin'in yanı sıra Ankara Keçiörengücü'nde Sedat Ağçay, Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel, Esenler Erokspor'da Osman Özköylü, Iğdır FK'de Çağdaş Çavuş, Manisa FK'de Taner Taşkın, Pendikspor'da Uğur Uçar, Sakaryaspor'da İrfan Buz ve Ümraniyespor'da Bülent Bölükbaşı, geçen sezon bitiminde olduğu gibi takımlarının başında yer alıyor.

Şampiyonluk yaşayanlar

Ligde 6 teknik adam, daha önce takımlarını Süper Lig'e taşıma başarısı gösterdi.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, daha önce 3 sezon üst üste 2017-2018'de Erzurumspor FK'yi, 2018-2019'da Gaziantep FK'yi ve 2019-2020'de Hatyaspor'u Süper Lig'e taşıdı.

Esenler Erokspor'un başında yer alan Osman Özköylü de 2 kez Süper Lig sevinci yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, 2012-2013'te Kayseri Erciyesspor'un, 2022-2023'te ise Pendikspor'un başında Süper Lig'e yükseldi.

Vanspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 2013-2014'te Mersin İdmanyurdu'nu, Sakaryaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, 2016-2017'de Yeni Malatyaspor'u, Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, 2021-2022'de İstanbulspor'u ve Sarıyer Teknik Direktörü Şenol Can, 2019-2020'de Fatih Karagümrük'ü Süper Lig'e taşıdı.

Teknik direktörler

Ligde geçen sezon bitiminde ve bu sezonun başlangıcında takımların başındaki teknik direktörlerin isimleri şöyle:

Takımlar Eski Yeni Adana Demirspor Mustafa Alper Avcı Koray Palaz Amed Sportif Faaliyetler Servet Çetin Mehmet Altıparmak Ankara Keçiörengücü Sedat Ağçay Sedat Ağçay Bandırmaspor Mustafa Gürsel Mustafa Gürsel Bodrum FK Jose Morais Burhan Eşer Boluspor Yalçın Koşukavak Mustafa Er Çorum FK Can Güçer Tahsin Tam Erzurumspor FK Hakan Kutlu Serkan Özbalta Esenler Erokspor Osman Özköylü Osman Özköylü Hatayspor Murat Şahin Murat Şahin Iğdır FK Çağdaş Çavuş Çağdaş Çavuş İstanbulspor Osman Zeki Korkmaz Mustafa Alper Avcı Manisa FK Taner Taşkın Taner Taşkın Pendikspor Uğur Uçar Uğur Uçar Sakaryaspor İrfan Buz İrfan Buz Sarıyer Mustafa Sarıgül Şenol Can Serik Belediyespor Mehmet Altıparmak Sergey Yuran Sivasspor Rıza Çalımbay Osman Zeki Korkmaz Ümraniyespor Bülent Bölükbaşı Bülent Bölükbaşı Vanspor FK Emrah Tanta Hakan Kutlu