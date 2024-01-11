Ligde 18. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Sakaryaspor-Göztepe (Yeni Sakarya Atatürk)

13 Ocak Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)

İsmail Kartal: Şampiyon olmak istiyoruz İsmail Kartal: Şampiyon olmak istiyoruz

13.30 Bodrum FK-Bitexen Giresunspor (Bodrum İlçe)

16.00 Adanaspor-Boluspor (Yeni Adana)

19.00 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü (Eyüp)

14 Ocak Pazar:

13.30 Manisa FK-Kocaelispor (Mümin Özkasap)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Tuzlaspor (Çorum Şehir)

19.00 Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Ümraniye Belediyesi Şehir)

15 Ocak Pazartesi:

20.00 Altay-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

Kaynak: AA