İSTANBUL (AA) - 49. dakikada orta sahada topla buluşan Rohden, ceza sahası önüne gelip sol çaprazdaki Mendes'e pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Gikiewicz topu kornere gönderdi.

54. dakikada sol kanatta topla buluşan Cephas, ceza sahasına girip Veseli'den sıyrıldı. Bu futbolcunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Dituro, açıyı kapatarak gole engel oldu.

57. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Morutan'ın sağdan gönderdiği ortada Sowe meşin yuvarlığı göğsüyle penaltı noktası üzerine indirdi. Topla buluşan Efkan Bekiroğlu, kale sahası üzerinden vuruşunu yaptı ve fileleri havalandırdı: 1-1.

71. dakikada MKE Ankaragücü etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Hayrullah Bilazer'in ön direğe gönderdiği ortaya Sowe, bekletmeden vurdu. Bu pozisyonda kaleci Dituro, topu kornere gönderdi.

82. dakikada Rodrigues'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Efkan Bekiroğlu, ceza sahası içi sol çaprazından sert vurdu ancak kaleci Dituro meşin yuvarlağı kornere yolladı.

90+3. dakikada orta sahada aldığı topla ceza sahası yayına kadar gelen Rodrigues çok sert vurdu, kaleci Dituro bu pozisyonda da gole izin vermedi.

90 dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.