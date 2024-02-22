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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig 'de haftanın programı şöyle:

Haftanın açılış maçında yarın Yılport Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabaka, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

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