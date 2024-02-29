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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig 'de haftanın programı şu şekilde:

Haftanın açılış maçında yarın Kasımpaşa ile EMS Yapı Sivasspor karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

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