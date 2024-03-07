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Paralimpik milli okçu Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın, Paris 2024 kotası aldı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig 'de haftanın programı şu şekilde:

Haftanın açılış maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

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