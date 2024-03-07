Haftanın açılış maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şu şekilde:
Yarın:
20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)
9 Mart Cumartesi:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)
19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
10 Mart Pazar:
13.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor (Ülker)
11 Mart Pazartesi:
20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)Kaynak: AA