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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig 'de haftanın programı şu şekilde:

Haftanın öne çıkan mücadelesinde 17 Mart Pazar günü Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Yarın oynanacak diğer karşılaşmada ise saat 20.30'da VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak.

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