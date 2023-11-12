Ligde 12. haftanın kapanış gününde Siltaş Yapı Pendikspor-Yılport Samsunspor, Beşiktaş-RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor-İstanbulspor ve Yukatel Adana Demirspor-Fenerbahçe maçları yapıldı.

Günün ilk 3 karşılaşması 1-0'lık skorlarla ev sahibi ekipler lehine tamamlandı. Haftanın son maçında ise Adana Demirspor ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı.

Liderlik averajla Fenerbahçe'ye geçti

Haftaya lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde giren Fenerbahçe, liderliği averajla da olsa 1 hafta aradan sonra devraldı.

Geçen hafta sahasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenilmesiyle liderlik koltuğunu devralan Galatasaray, zirvede 1 hafta kalabildi.

Sarı-kırmızılı takım, 12. haftada Atakaş Hatayspor'a yenilerek 31 puanda kaldı. Rakibinin 1 puan gerisindeki sarı-lacivertliler ise Adana Demirspor ile golsüz berabere kalarak puanları eşitledi. Genel averajı daha iyi olan Fenerbahçe, 1 hafta aradan sonra yeniden liderlik koltuğuna kuruldu.

Yenilgisiz takım kalmadı

Süper Lig'de 12. hafta itibarıyla namağlup takım kalmadı.

Ligin 12. haftasına namağlup giren tek takım olan Galatasaray, Mersin'de Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 yenik tamamlayan sarı-kırmızılılar, namağlup ünvanını kaybetti.

Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile ilk maçında kazandı

Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek milli takım arasına 3 puanla moralli girdi.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından Başakşehir karşısında kulübün efsane futbolcuları arasında yer alan teknik direktör Rıza Çalımbay'la çıkan Beşiktaş, tecrübeli teknik adamın ilk maçında galip ayrıldı.

Dün siyah-beyazlı takımdaki mesaisine başlayan Rıza Çalımbay, tek antrenmanla çıktığı maçı Jackson Muleka'nın attığı golle kazandı. Bu sezon aldığı istikrarsız sonuçlarla şampiyonluk yarışında geride kalan siyah-beyazlı ekip, puanını 22'ye yükseltti.

Onuachu ve Shelvey'den uzun süre unutulmayacak goller

Ligin 12. haftası Trabzonsporlu Paul Onuachu ve Çaykur Rizesporlu Jonjo Shelvey'nin jeneriklik gollerine sahne oldu.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçen Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladığı karşılaşmanın 85. dakikasına 1-1 eşitlikle girildi. Bu dakikada ceza sahası içi sol çaprazdaki Enis Destan'ın ortasına Onuachu, Zlatan Ibrahimovic'i hatırlatan şekilde topukla şık bir vuruş yaptı. Nijeryalı futbolcu ağları havalandırırken takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Çaykur Rizespor'da ise İstanbulspor'u ağırlanan mücadelenin 5. dakikasında orta yuvarlağın kendi yarı alanına bakan kısmında topla buluşan Shelvey, kaleci David Jensen'in önde olduğunu görünce şut çekti. Meşin yuvarlak sahalarda ender görülen bir şekilde ağlarla buluşurken Karadeniz temsilcisi sahadan bu golle 1-0 galip ayrıldı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-1

MKE Ankaragücü-Bitexen Antalyaspor: 0-4

Kasımpaşa-Mondihome Kayserispor: 3-4

Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: 0-3

VavaCars Fatih Karagümrük-EMS Yapı Sivasspor: 3-0

Atakaş Hatayspor-Galatasaray: 2-1

Siltaş Yapı Pendikspor-Yılport Samsunspor: 1-0

Beşiktaş-RAMS Başakşehir: 1-0

Çaykur Rizespor-İstanbulspor: 1-0

Yukatel Adana Demirspor-Fenerbahçe: 0-0