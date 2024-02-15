Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD'de düzenlenen Yerli ve Milli Araç Üstü Sinyalizasyon Ekipmanı Temini Töreni'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, ülkenin dışa bağımlılıktan kurtulması için atılan adımların çok önemli olduğuna işaret eden Uraloğlu, Türkiye'nin, yerli ve milli teknoloji ürünleriyle dünya çapında küresel üretici ve ihracatçı bir ülke olduğunu söyledi.

Uraloğlu, haberleşme, ulaşım, savunma sanayisi, otomotiv, denizcilik ve demir yolu alanlarında da özgün üretime büyük önem verdiklerini dile getirerek, "Demiry olu araç üstü sinyalizasyon sistemleri kapsamında TCDD Taşımacılık ile ASELSAN'ın yaptığı bu işbirliği de bunun en güzel örneklerinden biridir." ifadesini kullandı.

TCDD'nin, Avrupa Birliği standardında tren işletmeciliği yaptığına dikkati çeken Uraloğlu, yüksek teknoloji ve maliyete sahip olan araç üstü sinyal sistemlerinin bugüne kadar yabancı firmalardan tedarik edildiğini aktardı.

"99 dizel-elektrikli ana hat lokomotifimiz için araç üstü sinyalizasyon ekipmanı geliştirilecek"

Uraloğlu, yerli ve milli sinyalizasyon sisteminin sürdürülebilir olması ve tüm trenlerde yaygınlaşabilmesi için çalışma başlattıklarını bildirerek, şöyle devam etti:

"Böylece hem maliyetleri düşüreceğiz hem de sistemi bilen teknik personelin yetiştirilmesini sağlamış olacağız. Sinyalizasyon ekipmanı olmayan 99 dizel-elektrikli ana hat lokomotifimiz için araç üstü sinyalizasyon ekipmanının geliştirilmesi, imali ve montajı amacıyla ASELSAN ile TCDD Taşımacılık AŞ arasında Araç Üstü Sinyalizasyon Sistemi Temini Projesi ile ilgili olarak 1 milyar 690 milyon lira tutarında sözleşme imzaladık. ASELSAN, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattımızda kullanılan yerli metro sinyalizasyon sisteminden sonra lokomotif ve trenlerimiz için de yerli bir sinyalizasyon sistemi geliştirecek. Avrupa standartlarına göre sertifikalandırılacak sistem ile yük ve yolcu taşımacılığında daha güvenli bir trafik yönetim sistemi kurulmuş olacak."

Sözleşme süresinin 57 ay olduğuna işaret eden Uraloğlu, bu kapsamda 2026'da 17, 2027'de 48 ve 2028'de 34 lokomotife araç üstü sinyalizasyon ekipmanı yerleştireceklerini söyledi.

Uraloğlu, proje ile trenler arasındaki minimum mesafenin veya sürenin azaltılmasına izin vererek demir yolu trafik kapasitesini artıracaklarını ve daha isabetli bir planlama yapacaklarını belirterek, "Hat boylarında daha az bileşen kullanacağımızdan, bakım maliyetlerini düşüreceğiz. Demir yolu yük taşımacılığının rekabet gücünü artırarak daha ekonomik ve çevreci bir ulaşım sağlayacağız. Ayrıca projemiz kapsamında TCDD Taşımacılık personelinin eğitilmesi, dokümantasyon hizmetlerinin verilmesi, yedek malzeme tedariki ve garanti hizmetleri de mevcut." ifadelerini kullandı.

Yerli demir yolu sanayisinin Türkiye'nin yanı sıra yabancı ülkelerin ihtiyaçlarına da cevap verebilecek kapasiteye eriştiğini aktaran Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı'nda yerli ve milli demir yolu sanayisi alanında çok büyük adımlar atarak başarılar yakaladıklarını anlattı.

"Lokomotifleri Avrupa standartlarında sinyalizasyon sistemleriyle donatacağız"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da AR-GE yeteneklerini, Milli Teknoloji Hamlesi için kritik olan ulaştırma gibi sivil alanlara yansıtmayı çok önemsediklerine işaret ederek, "Teknolojilerimizi, raylarımıza ve trenlerimize de ulaştırmış olmanın mutluluğunu yaşamaya da başladık. Son 7-8 yılda bu alandaki AR-GE çalışmalarına çok büyük kaynak ayırdık. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ'nin ürettiği milli trenlerimizde, araçların kalbi olan çekiş sistemi ile beyni olan tren kontrol ve yönetim sistemini üstlendik. Paydaşlarımızla birlikte Türkiye'yi dünyada sinyalizasyon sistemi geliştiren 5 ülkeden biri haline getirdik." diye konuştu.

Rayların en kritik parçası olan sinyalizasyon sistemlerinin milli tasarım olmasının olağanüstü durumlarda güvenlik ve lojistik açısından da katkı sağladığına dikkati çeken Akyol, "Projeyle, metro hatlarında gösterdiğimiz başarıyı ana hatlarımıza da taşıyacağız. TCDD Taşımacılık, TCDD Teknik ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile işbirliği içinde 99 lokomotifimizi Avrupa standartlarında sinyalizasyon sistemleriyle donatacağız." dedi.

Akyol, yüksek katma değerli ihracat açısından metro sinyalizasyon sistemlerindeki yetkinliklerinin Türk müteahhitler tarafından yurt dışındaki projelerde de kullanılabileceğini söyledi.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın da proje kapsamında daha emniyetli ve güvenli taşımacılık hizmeti sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından, Uraloğlu ve Akyol arasında Yerli ve Milli Araç Üstü Sinyalizasyon Ekipmanı Temini Protokolü imzalandı. Proje kapsamında, ulusal yeterlilik değerlendirme faaliyetleri TSE tarafından yürütülecek.