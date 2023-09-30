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Bu hafta 9 film vizyonda

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Aralarında televizyonda ilk kez yayınlanacak yapımların da yer aldığı, ekim ayı boyunca her gün saat 21.30'da orijinal dilinde yayınlanacak filmler şöyle:

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2 , ödüllü ve prestijli film leri ekrana getirecek.

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