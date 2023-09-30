Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.
Aralarında televizyonda ilk kez yayınlanacak yapımların da yer aldığı, ekim ayı boyunca her gün saat 21.30'da orijinal dilinde yayınlanacak filmler şöyle:
1 Ekim Pazar: Son Kelime
2 Ekim Pazartesi: Öldüren Şüphe
3 Ekim Salı: Kursk
4 Ekim Çarşamba: Kar Beyaz
5 Ekim Perşembe: Mezuniyet
6 Ekim Cuma: Her Şeye Rağmen
7 Ekim Cumartesi: Gelecek Günler
8 Ekim Pazar: Louis Wain'in Renkli Dünyası
9 Ekim Pazartesi: Gel ve Gör
10 Ekim Salı: Ayrı Dünyalar
11 Ekim Çarşamba: Koridor
12 Ekim Perşembe: Kahraman
13 Ekim Cuma: Saygın Vatandaş
14 Ekim Cumartesi: Fırtınalı Hayatlar
15 Ekim Pazar: Amerikan Menekşesi
16 Ekim Pazartesi: Yankesici
17 Ekim Salı: İncir Ağaçlarının Altında
18 Ekim Çarşamba: Kumbara
19 Ekim Perşembe: Müze
20 Ekim Cuma: Asteroit
21 Ekim Cumartesi: 400 Darbe
22 Ekim Pazar: Rüzgarın Oğlu
23 Ekim Pazartesi: A Pál utcai fiúk
24 Ekim Salı: Morrie ile Her Salı
25 Ekim Çarşamba: Aşık
26 Ekim Perşembe: Camdan Kale
27 Ekim Cuma: Yangın Gecesi
28 Ekim Cumartesi: Bunuel Kaplumbağaların Labirentinde
29 Ekim Pazar: Özel Bir Hediye
30 Ekim Pazartesi: Kurban
31 Ekim Salı: Unutulmuş Dizeler
AA