İSTANBUL (AA) - TRT'den yapılan açıklamaya göre, iki yıldır süren bombardıman ve abluka ile soykırımcı İsrail'in Filistin'e yönelik zulmü devam ederken TRT, Gazze'de hüküm süren ölüm, yıkım ve sessiz çığlığı özel içeriklerle izleyicisine ulaştıracak.

Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan Filistin soykırımının 2. yılında TRT, hazırlanan özel yayınlarla binlerce sivilin yaşamını yitirdiği saldırıları, yıkılan şehirler ve açlıkla sınanan halkın hayatta kalma mücadelesini tüm detaylarıyla izleyicilere aktaracak.

Gazze'deki sivillerin yaşadığı insanlık dramını ve savaşın yıkıcı etkilerini tanıkların gözünden aktaran 'Gazze'yi Görüyorum' belgeseli 6-10 Ekim'de her gün saat 14.30'da TRT 2 ekranlarında 19.30'da ise TRT Belgesel'de izleyiciyle buluşacak. Belgesel ayrıca 8 Ekim saat 00.15'te tüm bölümleriyle TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Kudüs'ün kapıları 'Suret'te izleyiciyle buluşacak

Gazze'nin güzelliklerini fotoğraflarıyla dünyaya göstermek isteyen bir fotoğrafçının hikayesini anlatan 'Fotoğraflarımda Kalan Gazze' belgeseli 7 Ekim 10.30'da TRT 2'de ekrana gelecek. Ardından Kudüs'ün kapılarını konu alacak 'Suret' programı 11.15'te ekranlarda olacak.

İsrail tarafından on beş yıl işkence gören Ziad'ın hikayesini anlatacak 'Tornavida' belgeseli ise 15.00'te TRT 2'de yayınlanacak.

'Fotoğraflar Filistin' programı 17.45'te ekrana gelirken, Filistin sinemasının kurucu isimlerinden yönetmen Mişel Helifi konuk edecek 'Sinema +' programı 7 Ekim 18.30'da TRT 2 ekranlarına gelecek.

Filistin topraklarındaki işgal sürecini ve bu süreçte yaşanan vahşeti ele alan 'Kutsal İşgal' belgeseli 7 Ekim saat 19.30'da ekrana gelecek. Ardından 21.30'da işgale karşı medyayı bir direniş aracı olarak seçerek mühendisliği bırakıp gazetecilik ve sinemaya yönelen bir Filistinlinin hikayesinin anlatılacağı 'Büyük Gelen Palto' ekranlarda olacak.

Tarih Şöyleşileri'nde, Filistin'in dünü ve bugünü ele alınacak

TRT 2'de 23.45'te yayınlanacak 'Tarih Şöyleşileri' programında Prof. Dr. Mehmet İpşirli ve Dr. Coşkun Yılmaz, Filistin'in dünümü ve bugününü konuklarıyla birlikte işleyecek.

İsrail'in Filistin'deki işgal ve baskı politikalarının Filistin futbolu üzerindeki etkilerini anlatan 'Gol Atan Cepheye-Filistin' belgeseli 7 Ekim 09.40'ta ekrana gelecek.

Soykırıma tanıklık eden iki Gazzeli fotoğrafçının hikayesinin anlatılacağı 'Fotoğraflarımda Kalan Gazze' belgeseli de aynı gün 21.00'de ekranlarda olacak.

Filistinlilere yönelik şiddetin tanıkların gözünden anlatıldığı 'Kutsal İşgal' belgeseli 7 Ekim 22.30'da TRT Belgesel ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Sürgün, işgal ve soykırımla yok edilmeye çalışılan Filistin halkının direniş ve var olma mücadelesini konu alan 'İzler-Filistin' programı 7 Ekim 17.20 ve 21.30'da TRT Avaz ekranlarında olacak.

Gazze'de şehit edilen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin hikayesi üzerinden Filistin direnişini ve halkın yaşam mücadelesini anlatan 'Zeytin Ağacının Altında' belgeseli 7 Ekim saat 18.00'de TRT Türk'te ekrana gelecek. 'Fotoğraflarımda Kalan Gazze' belgeseli ise 23.15'te TRT Türk izleyicisiyle buluşacak.

Filistin'i konu alacak 'Hafta sonu' programı 5 Ekim 10.30'da, 'Çerçeve' programı 6 Ekim 17.55'te, 'Günaydın Türkiye' programı 7 Ekim 10.30'da canlı yayınlanacak.

Elia Suleiman'ın, Filistin'den başka bir ev ararken aitlik ve kimlik arayışını konu alan 'Burası Cennet Olmalı' belgeseli 7 Ekim Salı 12.00'de ekrana gelecek.

Gazze'de yapılan zulüm ve baskıya Türk halkının verdiği tepki dile getiren 'Sessiz Çığlık' belgeseli televizyonda ilk kez 7 Ekim 13.30'da ekranda olacak.

İsrail'in saldırılarını ve iki Gazzeli fotoğrafçının hayatını savaş gazeteciliği perspektifiyle anlatan 'Fotoğraflarla Gazze' ise aynı gün 16.00'da izleyiciyle buluşacak.

'Sessiz Çığlık' belgeseli TRT Kürdi'de ekrana gelecek

Filistin'de şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin hikayesi ve Filistin halkının mücadelesinin ekranlara taşınacağı 'Zeytin Ağacı'nın Altında' belgeseli 18.00'de ekrana gelirken, televizyonda ilk kez yayınlanacak İsrail'in Filistin topraklarını işgalini konu alan 'Kanayan Yara Filistin' belgeseli 21.00'de TRT Kürdi ekranlarına gelecek.

TRT Kürdi ekranlarında 7 Ekim'de canlı olarak 22.00'de başlayacak 'Gazze Özel Yayını'nda 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının etkileri ve uluslararası tepkiler, Diyarbakır'dan uzman konuklarla değerlendirilecek.

Filistin'e yönelik soykırıma Türkiye ve dünyadaki tepkiler tartışılacağı 'Siyasetname' programı ise 10 Ekim 22.30'da ekrana gelecek.

TRT Arabi'de gün boyu sürecek özel belgeseller, muhabir bağlantıları, stüdyo konukları ve sıcak noktalardan canlı yayınlarla gerçekleşecek '7 Ekim Özel Yayını' ekranda olacak.

Filistin'de kaybolan bir nesli ve onların hatıralarını yaşatmak için verilen mücadeleyi gözler önüne seren 'Gazze'nin Kayıp Çocukları' belgeseli 6 Ekim saat 04.30'da ekranda olacak.

Savaşın acılarını yaşayan Filistinlilerin umut arayışının anlatılacağı 'Kaçış Yok: Refah'tan Sesler' belgeseli aynı gün 08.30'da ekrana gelecek.

Gazze'de 7 Ekim sonrası İsrail saldırılarını ve Filistinli çocukların kayıplarına odaklanacak 'Tanık' belgeseli 6 Ekim 13.30'da yayınlanacak.

Batı medyasının Gazze soykırımındaki ikiyüzlü politikasını gözler önüne seren 'Kelimelerin Savaşı' programı 7 Ekim 04.30'da ekranlarda olacak. 'Fotoğraflarımda Kalan Gazze' belgeseli ise aynı gün 06.00'da ekrana gelecek.

Türkiye'nin Gazze meselesinin çözümündeki rolü konuşulacak

Canlı yayın ve konuk bağlantılarıyla hazırlanan '7 Ekim Özel Bülteni' gün boyu TRT World ekranlarında olacak. 'The Newsmakers-Gazze Özel Programı' canlı yayınla aynı gün 12.00'de ekranda olacak.

Türkiye'nin Gazze meselesinin çözümündeki rolünün konuşulacağı 'Strait Talk-Gazze Özel Programı' ise aynı gün 13.00'te ekranlarda olacak. Gazze'de yaşanan soykırımın işleneceği 'Odak Noktası' programıysa 13.30'da TRT World izleyicisiyle buluşacak.

İsrail'in Filistin'i dijital olarak kontrol ve sansürle işgalini anlatacak 'Dijital İşgal' belgeseli 8 Ekim 01.30'da ekranda olacak. 'Kutsal İşgal' belgeseli ise 9 Ekim 06.00'da yayınlanacak.

ABD'de adaletsizliğe karşı sesini yükseltenlere yönelik baskıyı konu alan 'Free Speech on Trial' belgeseli 10 Ekim 06.00'da ekranda olacak.

'Zeytin Ağacı'nın Altında' belgeseli ise 11 Ekim saat 16.00'da TRT World'de ekrana gelecek.

TRT Bil Bakalım'dan Filistin özel etkinlikleri TRT Bil Bakalım uygulamasında 7-10 Ekim arasında 'Filistin Hakkında' ve 'İsrail Gerçekleri' isimli iki etkinlik erişime açık olacak.

TRT Radyoları'nda ise günün anlam ve önemine değinen özel içerikler, dinleyicilerle buluşacak.





