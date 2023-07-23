ŞANLIURFA- Yeni yayın dönemine farklı bir konsept ile hazırlanan TRT İç Yapımlar Daire Başkanlığı, farklı şehirlerde belediyelerin çalışmalarını konu alan belgesel projesini hayata geçirdi. ‘’Benim Şehrim’’ konulu belgesel çalışması için tercihini ilk olarak Şanlıurfa’dan yana kullanan TRT İç Yapımlar Daire Başkanlığı, kentte çekimlere başladı.

Yapım ve Yönetmenliğini Mevlüt Aydın, Yönetmen Yardımcılığını Esra Tucuk, Sunuculuğunu, Şahin Şahin, Kameramanlıklarını Aytekin Kabadere, Sinan Aydoğan, Çetin Altunsoy ve ulaşım Sorumlusu Emin Köksal’ın yer aldığı TRT ekibi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin kentte sürdürdüğü çalışmaları kayıt altına aldı.

ŞANLIURFAYA ÖZEL ÇEKİMLER YAPILIYOR

Birinci bölümün çekildiği Şanlıurfa’da, Büyükşehir Belediyesinin halka sağladığı sosyal, ekonomik, kültürel, sanat, spor ve birçok alanda yaptığı hizmetler ele alındı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi, Ahmet Yesevi Kadın Destek Merkezi, Halk Ekmek Fabrikası, Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Kütüphanesi, Ayakkabı Fabrikası, Sanat Sokağı Sanat Atölyeleri, Urfa Ahengi Sıra Gecesi ile Gastronomi Merkezinde çekimler gerçekleştirildi. 6 gün süren çekimler sırasında keyifli anlar yaşandı. İstihdam ve sanata yönelik yapılan çalışmalar için kamera karşısına geçen kadın kursiyerler çalışmalarını anlatırken Urfa Ahengi ise Sıra gecesi ile kameraların karşısına geçti.

Kentte sürdürülen çalışmaları TRT Kürdi ‘’Benim Şehrim’’ belgeseli için anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yahya Ürün, pilot il olarak Tarih, kültür ve Turizm Şehri Şanlıurfa’da belgesel çekimlerine başlayan İç Yapımlar Dairesi Başkanı Kurtuluş Zeydan, İç Yapımlar Aktüel Programlar Müdürü Osman Emre Şen, TRT KÜRDİ Kanal Koordinatörü Kemal Gümül, TRT KÜRDİ Program Müdürü Fırat Aslan ve çekim ekibine teşekkür etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin kentte yaptığı çalışmalarla farklı bir konuma sahip olduğunu anlatan Program Sunucusu Şahin Şahin, ‘’Ben bu yörenin bir evladı olarak Belediyelerdeki önemli gelişmeleri ve değişimleri görüyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ İfadelerini kullandı.

Yönetmen ve yapımcı Mevlüt Aydın ise ‘’Şanlıurfa tarihiyle çok güzel bir şehir. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, son dönemlerde belediyecilik anlamında en çok ilerleme kaydeden belediyelerden biridir. Bizim programın içeriğini en güzel yansıtacak illerden birisi de Şanlıurfa’dır. Özellikle son zamanlarda Belediyelerin yapmış olduğu hizmetleri anlatan ‘’Benim Şehrim’’ Yeni Yayın döneminde her Pazartesi akşamı saat 19.00’da TRT Kürdi kanalında yayınlanacak. ‘’Benim Şehrim’’ adlı programımız için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin kentte yaptığı çalışmaları çekiyoruz Bir hafta boyunca Başta Gençlerimize ve Kadınlarımıza verilen eğitim, Kültür, Sanat Etkinlikleri, Turizm ve birçok konuyu ele alıyoruz. Çok başarılı işlere imza atıyoruz. Şanlıurfa için özel olarak yapacağımız bölümün büyük ses getireceğine inanıyorum. Çekimlere destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde sürdürdüğü çalışmaları konu alan Belgesel Eylül ayında TRT Kürdi’de yayınlanacak.

HABER: ECAN AYDIN