İSTANBUL (AA) - 'Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere' temasıyla dünyanın dört bir yanından liderleri ve uzmanları İstanbul'da bir araya getiren TRT World Forum 2025'te 'Yüksek Riskli Diplomasinin Dönüşü: Orta Güçler ve Yükselen Çok Kutuplu Düzen' başlıklı oturum yapıldı.

Moderatörlüğünü TRT World sunucusu Adnan Nawaz'ın üstlendiği panelde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Amerikan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Amitav Acharya, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Washington DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat, Cenevre Güvenlik Politikası Merkezi Direktörü Dr. Thomas Greminger ve New York Şehir Üniversitesinden (CUNY) Prof. Dr. Thomas G. Weiss konuşmacı olarak yer aldı.

SETA Washington DC Araştırma Direktörü Kanat, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeler arasında çıkan çatışmaları bitirdiğine dair yaptığı açıklamalara rağmen, tüm dünyadaki çatışmaları sona erdiremediğine dikkati çekti.

Süper güçlerin bile dünyadaki tüm çatışmaları çözemeyeceğine işaret eden Kanat, uluslararası çatışmaların çözümünde orta güçlerin katılımına da ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Orta güçlerin mevcut dünya düzenindeki görevi

Amerikan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Acharya, Başkan Trump'ın çatışmaya müdahil olmasının her zaman olumlu şekilde sonuçlanmadığını belirterek, 'Trump, bir çatışmaya müdahil olduğu zaman daha kötü bir hale getirebiliyor, bununla ilgili de analizler var. Bazı noktalarda yardımcı olabiliyor, bazı noktalarda ise olamıyor.' diye konuştu.

Batılı olmayan ülkelerin de artık orta güç olarak nitelendirildiğine dikkati çeken Acharya, Endonezya, Türkiye gibi ülkelerin de diplomasi ve arabuluculukta aktif rol oynayabildiğini söyledi.

New York Şehir Üniversitesinden Prof. Weiss, bazı orta güçteki ülkelerin uluslararası ilişkilerde 'köprü görevi' gördüğüne işaret etti.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, insanların çoğunun mevcut dünya düzeninden mutsuz olduğunu, bu düzene tepki göstermek için protestolar düzenlendiğini ancak yine de bu düzenin hiç değişmeyeceğini düşündüğünü dile getirdi.

Cenevre Güvenlik Politikası Merkezi Direktörü Greminger, Birleşmiş Milletler (BM) ve kapsayıcı organizasyonlarda orta güçlü ülkelerin katılımına ihtiyaç olduğunu ifade ederek, tüm ülkelerin bu organizasyonlarda söz hakkı olması gerektiğini vurguladı.

Muhabir: Sercan İrkin