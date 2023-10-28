İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan yapım ve içeriklerinin sevilen ekran yüzleri ve oyuncuları "TRT'de 100. Yıl" adlı programla saat 10.00’da ortak yayınla TRT 1, TRT 2, TRT Müzik, TRT Belgesel, TRT Kurdi, TRT Avaz, TRT Türk ve TRT Spor Yıldız'da ekranlara gelecek.

Moderatörlüğünü TRT Haber'in Haber Koordinatörü Ahmet Görmez'in üstlendiği programa, 100. yıl içerikli TRT yapımlarından ekran yüzleri ve oyuncular sevenleriyle buluşacak.

TRT 1'de yayınlanan "Teşkilat"tan Murat Yıldırım, "Gönül Dağı"ndan Berk Atan ve Yavuz Sepetçi, TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizilerinden "Akif"ten Fikret Kuşkan, Mahsusa: Trablusgarb'tan Baki Çiftçi, TRT Çocuk'un sevilen yapımı "Dedektif Reptır"ı seslendiren oyuncu Emre Karayel, TRT Belgesel, TRT İç Yapımlar, TRT Türk, TRT 2, TRT Müzik ve TRT Radyo’daki sevilen programlara imza atan yönetmen, yapımcı, senarist ve sunucuların konuklar arasında yer alacağı programda, Cumhuriyet ve 100. yıl özel projeleri konuşulacak.