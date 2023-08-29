İSTANBUL AA- TRT'den yapılan açıklamaya göre, Anıtkabir'den canlı yayınlar ve 30 Ağustos Büyük Zafer'i anlatan programlarla Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü coşkuyla kutlanacak.

Zafer Bayramı'nın yıl dönümüne özel olarak çekilen "Tozkoparan İskender: Zafer" televizyon filmi, TRT 1'de yayınlanacak.

TRT 1'de "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel" programında, saat 11.00'de Anıtkabir'den canlı yayın yapılacak, 14.00'te ise TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar gerçekleşecek tören yürüyüşü canlı yayınla ekrana gelecek. Programlar, TRT Türk'ten de canlı takip edilebilecek.

"Son Taarruz" ve "İstiklal Yolu Büyük Taarruz" belgeselleri gösterilecek

TRT tarafından 30 Ağustos'a özel olarak hazırlanan ve ağırlıklı olarak 30 Ağustos 1922'den önceki bir senelik dönemin stratejik panoramasını ortaya koyan "Son Taarruz" belgeseli saat 13.00'te TRT EBA Lise, saat 13.15'te TRT 1, saat 19.30'da TRT Belgesel ve saat 22.30'da TRT Türk ekranlarında olacak.

TRT Belgesel ekranlarında 21.00'de "İstiklal Yolu Büyük Taarruz" belgeseli izleyiciyle buluşacak. Belgeselde, Mustafa Kemal Paşa'nın Meclis'te yaptığı konuşmadan sonra, meşru hakkını kullanarak son bir taarruz gerçekleştirip düşmanı yurttan çıkarması süreci anlatılıyor.

Büyük Taarruz'la ilgili özel filmlerin hikayesi TRT 2'de

TRT 2'de yayınlanan "Tarihin Ruhu" programı, iki önemli filmi incelediği bölümüyle ekranda olacak. Mehasin Fotoğraf ve Sinema Atölyesi'nin çektiği, Atatürk'ün Büyük Taarruz'dan sonra Ankara'da karşılanmasını ve özel öyküsünü ele alan filmin incelendiği program 30 Ağustos’ta 9.30'da izlenebilecek. Kurtuluş Savaşı görüntüleri ve Büyük Taarruz'a hazırlık filminin öyküsü ise saat 18.30'da yayınlanacak.

Tarih Söyleşileri "30 Ağustos Zaferi" özel bölümü 19.00'da TRT 2'de izlenebilecek.

Büyük Taarruz'un yıl dönümünde TRT Haber ekranında Semih Kılıç moderatörlüğünde Afyonkarahisar'da bulunan Büyük Taarruz Şehitliği ve Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'ndan gerçekleştirilecek "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Yayını" 11.00-13.00 saatlerinde ekranda olacak.

Tutsaklığa karşı Anadolu halkının tutuşturduğu çoban ateşlerinin Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının liderliğinde nasıl bir organize mücadeleye dönüştüğünün hikayesini anlatan "Anadolu’da Yanan Çoban Ateşi" belgeseli 23.00'te TRT Türk'te yayınlanacak.

TRT Arabi'de, günün anlam ve önemine değinen özel yayınlar ve haberler gün boyu seyirciyle buluşacak.

TRT Çocuk'ta Zafer Bayramı'na özel içerik yayınlanacak

TRT Çocuk'ta yayınlanacak "Aslan" ile "Elif ve Arkadaşları"nın Büyük Taarruz özel bölümleri yayında olacak. Aslan'ın özel bölümü 13.55, 17.50 ve 20.15'te, "Elif ve Arkadaşları"nın özel bölümü ise 11.05, 17.40 ve 20.05'te izlenebilecek.

Her iki programla çocuklar Kurtuluş Savaşı’nın destansı hikayesini öğrenme imkanı bulacak.

Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Savaşı'nın tarihimizde dönüm noktası niteliği taşıyan önemini ilk ve orta öğretim öğrencilerine hatırlatmayı amaçlayan "30 Ağustos Özel" programı TRT EBA İlkokul'da 8.50'de, TRT EBA Ortaokul'da ise 13.00'te yayınlanacak.

TRT Radyoları'nda "30 Ağustos Zafer Bayramı" coşkusu

TRT Radyoları da bu özel günde özel içerikler, önemli konu ve konuklarıyla dinleyicilerine seslenecek. Başta TRT FM olmak üzere bütün kanallarda canlı yayınlanan programlarda, alanında uzman konuklarla 30 Ağustos'un tarihi önemi ve Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili detaylara yer verilecek.

İsmail Özkan ve Mine Geçili'nin sunduğu "Alaturka Akşamlar" programının 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel bölümü Balıkesir Altıeylül Kuvayi Milliye Meydanı'ndan canlı yayınla saat 22.30'da TRT Müzik ekranında olacak.