TRT'den yapılan açıklamaya göre TRT 2'de yarın 13.15'te Furkan Çalışkan, Aykut Ertuğrul ve Erkan Şimşek’in hazırlayıp sunduğu "Kelimeler ve Şeyler" programında, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve eserleri konuşulacak.

Prof. Dr. İsmail Kara, 17.30'da ekrana gelecek "Bir Hilal Uğruna-İstiklal Marşı" programında, Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı dönemi anlatarak, marşta işlenen düşüncelerle temel kavramların arka planını yorumlayacak.

TRT Belgesel'de, yarın 21.00'de yayınlanacak "O Günün Hikayesi-İstiklal Marşı'nın Kabulü" belgeselinde, İstiklal Marşı'nın kabul ediliş hikayesi ve o gün yaşananlar, tarihsel bir kurguyla aktarılacak.

TRT Kurdi'de, 10.00’da ekrana gelecek "Rengên Jiyanê (Sabahın Sesi)" programında, İstiklal Marşı'nın kabulü ve ortak milli bilinç hakkında araştırmacı Zihni Çapın ile sohbet gerçekleştirilecek. Ersoy'un hayatını, kişiliğini ve eserlerini yakından tanıma imkanı sunan "Mehmet Akif Ersoy" belgeseli ise 16.30’da yayınlanacak.

Rafadan Tayfa'nın İstiklal Marşı özel bölümü ve İstiklal Marşı’nın yazılma hikayesinin anlatıldığı kısa video, 10.35, 15.30 ve 19.35’te TRT Çocuk'ta izlenebilecek.

İstiklal Marşı'nın güfte ve beste serüvenini anlatan "Destanın Doğuşu-İstiklal Marşı" programı, 16.45’te TRT Müzik ekranlarında yayınlanacak.

TRT Radyo 1, TRT FM, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Bölge radyolarında da gün boyunca özel programlarla İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yılı işlenecek.