İSTANBUL (AA) - Programa katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Türkiye Yüzyılı'na iletişim alanında katkı veren çok önemli bir kurum olduğunu ve tabii'nin dünyasını Türkiye'nin dünyası olarak gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin özgün hikayelerinin, tabii platformu içerisinde çok sayıda yapım ile karşılık bulduğunu dile getiren Duran, 'Önemli bir misyonu gerçekleştiriyoruz. Benim gözümde bu sıradan bir lansman değil. Yapıtları gördükçe ne kadar emek olduğunu, ne kadar önemli bir misyonun yerine getirildiğini tekrar tekrar anlayacağız.' dedi.

'Yerelle evrenseli bir araya getirmenin özgün bir tecrübesini yaşıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'tabii' ile ilgili söylediği bir ifadeyi aktaran Duran, 'Türkiye denilince doğuyla batının, kuzeyle güneyin birleştiği ve bu topraklarda kültürün yeniden sentezlendiği bir noktadayız. Dolayısıyla biz gerçekten yerelle evrenseli bir araya getirmenin özgün bir tecrübesini yaşıyoruz. Burada TRT'nin ve tabii'nin yapımlarına katkı veren sizlerin çok büyük bir emeği var.' ifadesini kullandı.

Duran, dünyanın çok farklı çevrelerinde, Diriliş Ertuğrul'un müziğiyle açılan telefonların bulunduğunu, Türkiye'de üretilen kültürün başka coğrafyalarda etkili olduğunu ve Türk yapımlarında rol alan oyuncuların tüm dünyada bilindiğine şahitlik ettiğini anlattı.

Bütün insanlığın paylaşacağı ortak değerlerin ve duyguların bulunduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

'Bir annenin, bir bireyin ya da zulme uğramış olan bir ferdin yaşadıklarını elbette bütün dünyaya anlatabilirsiniz. Bugün Gazze'de yaşananları, oradaki soykırımı anlatan yapıtların bütün insanlığa hitap etmesi gibi, ortak acılarımızı, kaygılarımızı anlatan yapıtlar da çok değerli. İnşallah TRT'den ve tabii'den bu tür yapımlar da bekliyoruz. Bizler aşırılıklardan beslenen sapkınlığı normalleştirmeye çalışan ve aile değerlerini tahrip eden kültürün dışında ama bütün insanlığı kucaklayan evrensel ürünler üretmek durumundayız. Bu imkana sahibiz. Bu imkana sahip olduğumuzu ve ne kadar zengin olduğumuzu bize açıkça gösteren de tabii dünyası.'

'Kendi değerlerimiz temelinde bütün insanlığı kucaklayan ürünler üretmek gerekiyor'

Burhanettin Duran, uluslararası platformlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, 'Geçmişte sinemayla, gazeteyle, televizyonla yapılan bir takım kültürel dayatmaların, bugün farklı yöntemlerle dijital mecralarda devam ettiğini görüyoruz. Elbette insanların ürettiği bu birikime bigane kalamayız ama bunun pasif bir alıcısı da olamayız. O halde bunların farkında olarak kendi değerlerimiz temelinde bütün insanlığı kucaklayan ürünler üretmek (gerekiyor). tabii de gayretiyle dünyada bazı çevrelerin üretmiş olduğu kültürel hegemonyaya direniş göstermektedir. Ama bu sade bir direniş değil. Aynı zamanda hem meydan okuyan hem de kendi ürününü ortaya koyan ve insanlığın diğer bütün parçalarını da kucaklayan bir yaklaşım.' görüşünü paylaştı.

tabii'nin başarısını Türkiye'nin son yıllarda ortaya koyduğu başarıyla paralel gördüğüne işaret eden Duran, 'Türkiye bugün nasıl çevresinde ve küresel ölçekte huzura, barışa, istikrara katkı sağlamaya çalışıyorsa, nasıl Cumhurbaşkanımız ve ekibi birçok uluslararası olayda arabulucu olup, çatışmaları dindirmeye çalışıyorsa, benzer bir şekilde bizim kültür insanımız da dünyaya seslenecek kültür ürünleri ortaya koyuyor. Bu elbette önce bizim için ama tabii, bizim için ve tabii aslında herkes için.' dedi.

'İnsanlığın sesi olmak, barışı, huzuru ve refahı seslendirmek çok değerli'

Duran, özellikle son 10 yılda dünyada daha belirsiz ve çatışmacı bir dönemden geçildiğini söyleyerek, 'Böyle bir dünyada insanlığın sesi olmak, barışı, huzuru ve refahı seslendirmek, bir arada olmayı, insanlığı, kardeşliği söylemek gerçekten çok değerli. Ama aynı zamanda bir rekabet dünyası bu. Bir takım algoritmalarla dijital mecraların nasıl yönlendirildiğini sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz.' ifadesini kullandı.

Dizilerin, filmlerin ve sinemaların çok da masum olmadığını ve içinde bambaşka mesajları da barındırabildiğini vurgulayan Duran, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Benim burada bahsedeceğim bir örnek var, o da İsrail'in etki endüstrisinin dişlileri arasında Filistin gerçeğinin nasıl ezilmeye çalışıldığıdır. Şükürler olsun ki artık Filistin meselesi bir takım manipülasyonlarla örtülemeyecek kadar bütün insanlığın vicdanında karşılık buldu ama bu büyük bir paha sonucunda oldu. 60 bini aşkın Filistinlinin soykırım ile karşılaşması sonucunda ancak birçok ülkenin lideri bunun farkına varabildi. Elbette halklar bunun daha önce farkına vardı. Ümit ediyorum ki bu geleceğe taşınacak olan bir tecrübe olarak daha adil bir dünyanın kurulmasına katkı verecektir.'

'tabii, bir platform olmanın çok ötesinde'

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ise programın sadece bir yeni sezon başlangıcı olmadığını, aynı zamanda TRT ailesi olarak ortak inşa ettikleri büyük bir hayalin ve dijital medyaya yönelik stratejik mimari anlayışın bir adım daha ileriye taşındığını simgelediğini belirtti.

Bu sezonla birlikte, içerik üretiminde ulaşılan seviyenin daha ileriye taşındığını, dijital yayıncılık alanındaki değer ve insan odaklı yaklaşımın da daha görünür kılındığını aktaran Sobacı, 'İçinden geçtiğimiz dönemin belirsizlikleri, kaygıları ve hayatın karmaşası karşısında insana insan olduğunu hatırlatacak, zihnini berraklaştıracak, yüreğine dokunacak bir içerik arayışı hepimizin ortak ihtiyacıdır. Ne var ki böylesi içeriklere erişmek her geçen gün daha da zorlaşıyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Sobacı, dijital içerik üretiminde bazı eğilimlerin bilinçli şekilde baskın hale getirilmeye çalışıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

'İzleyen artık insan olmaktan çıkarılmış, istatistiğin, büyük verinin ve küresel trendlerin parçası olmuştur. Burada artık 'İnsanlar neye değer verir?' sorusu yerine 'İnsanlar neden hoşlanır?' sorusu hakimdir. Daha açık şekilde ifade etmek gerekirse dijital içerik endüstrisi, küresel ölçekte bir değersizleştirme ve hatta cinsiyetsizleştirme dayatmasının pratik sahasına dönüşmüş durumdadır. Böylesi bir küresel dayatma altında insan değerlerinden arındırıldığı için aile kurumu örselenmekte, birey yalnızlaşmakta ve kültürel çeşitlilik tahrip edilmektedir. İşte tam da bu noktada, uluslararası dijital platformumuz tabii, bir platform olmanın çok ötesinde bir anlam ifade ediyor.'

'Aile ve toplum yapımızı sapkın ideolojilerden korumak hepimizin ortak sorumluluğudur'

tabii ile değersizleştirmeye yönelik küresel dalgaya karşı değer odaklı şahsiyetli bir duruş ortaya konulduğunun altını çizen Sobacı, şunları dile getirdi:

'tabii ile biz, küresel içerik endüstrisinin her geçen gün daha da sığlaşan yapısına karşı, değerlerimizi gözeten, şiddete, müstehcenliğe ve yozlaşmaya yer vermeyen, aileyi merkeze alan ve kendi hikayemizi güçlü biçimde anlatan içeriklerle izleyicilerimizin karşısına çıkıyoruz. Bu bağlamda 2025 yılının, ülkemizde 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi, bizim bu yaklaşımımıza ayrı bir anlam kazandırmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkat çektiği üzere çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı akımlardan, aile ve toplum yapımızı sapkın ideolojilerden korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak, biz de bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu nedenle gerek geleneksel, gerekse dijital mecralarımızda aile dostu içerikleri yaygınlaştırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Aileyi ve toplumumuzu tahrip etmeye çalışan sapkınlıklara karşı şerh düşüyoruz. Uluslararası dijital platformumuz tabii, işte bu gayretimizin kıymetli bir yansımasıdır.'

Mehmet Zahid Sobacı, tabii içeriklerine ilişkin de bilgiler vererek, 'Yaklaşık 2,5 yıl önce kurduğumuz tabii, bu süre zarfında uluslararası ölçekte dikkat çeken bir başarı çizgisi ortaya koydu. Onlarca ülkede erişilebilen, beş farklı dilde içerikler sunan ve izleyici kitlesini her geçen gün daha da büyüten küresel bir markaya dönüştü. Bugüne dek 60'dan fazla orijinal yapım, 600'ün üzerinde film ve dizi, yine 600'ü aşkın belgesel ve program ile toplam 22 bin saati aşkın içeriği izleyicilerimize sunduk, 13 milyon üye sayısını aştık, dünyanın farklı coğrafyalarında milyonlarca insana eriştik.' sözlerini sarf etti.

Geceye çok sayıda davetli katıldı

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni sezon etkinliğine, TRT yönetimi, üst düzey bürokratlar, sanatçılar, dizi ve film sektörü profesyonelleri ile kültür-sanat ve spor camiasının önde gelen isimlerinin de arasında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Bülent İnal, Kemal Uçar, Ahmet Kural, Murat Ünalmış, Devrim Nas, Şencan Güleryüz, Bedir Bedir, Özge Özberk, Taner Ölmez, Uğur Aslan, Burak Yörük, Osman Sonant, Yağmur Tanrısevsin, Tolga Sarıtaş, Dilan Çiçek Deniz, Melis Sezen, Sanem Çelik, Berk Atan, Wilma Elles, Birkan Sokullu ve Devrim Özkan'ın da aralarında bulunduğu, tabii yapımlarında rol alan oyuncular, basın mensuplarına yeni sezona ilişkin duygu ve düşüncelerini aktardı.

Gecede, platformun yeni orijinal yapımları ve sevilen dizilerinin yeni sezonları tanıtılırken, gişe rekortmeni filmlerden büyük beğeni toplayan dizi ve belgesellere, UEFA yayınlarından prestijli spor turnuvalarına uzanan bir içerik dönemi duyuruldu.

İzleyicilerin platformla kurduğu duygusal bağı ev sıcaklığında hissettiren özgün bir tasarımla kurgulanan etkinlik alanı da katılımcıların beğenisini kazandı.

Yeni sezonun öne çıkan dizilerinden seçilen sahneler, fragmanlar ve platformu anlatan verilerle tabii'nin yeni dönem vizyonunun tanıtıldığı etkinlik, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Yeni sezonda yeni orijinal yapımlar tabii'de yer alacak

Ev sahipliği yaptığı 60'tan fazla orijinal yapım ve 22 bin saati aşan özenle seçilmiş içerikle izleyicilerin beğenisini kazanan tabii, yeni sezonda eklenecek yapımlarla içerik dünyasını daha da zenginleştirecek. Pek çok yeni orijinal yapım yeni sezonda tabii'de izleyiciyle buluşacak.

Yeni sezonda, Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı 'Binbir Gece Masalları', başrollerinde Taner Ölmez, Caner Şahin ve Özge Özberk'in yer aldığı, İslam dünyasının en büyük alimlerinden biri olan Gazali'nin hayatını konu alan 'İmam-ı Gazali', savaşın yıkımından kaçan bir ailenin umut dolu yolculuğunu konu alan 'Asylum', her bölümünde farklı bir hikaye anlatan, Birkan Sokullu, Devrim Özkan, Zafer Algöz ve Serdar Orçin gibi isimlerin yer aldığı 'P.A.Y.', Melis Sezen'in başrolünde olduğu 'Leyla Hali', gerçek olaylardan esinlenen, Murat Yıldırım ve Hande Doğandemir'i buluşturan 'Kara Kış', gündemin hızla değiştiği bir haber ajansında geçen absürt olayları konu alan 'Muhabir', Ertan Saban ile Dilan Çiçek Deniz'in başrollerini paylaştığı 'Persona' gibi yeni orijinal diziler izleyicinin beğenisine sunulacak.

Ayrıca 'Gassal', 'Yeşil Deniz Milenyum' ve 'Küçük Dahi İbn-i Sina' gibi sevilen dizilerin yeni sezonları da tabii'de yer alacak.

Gişe rekortmeni filmler, dünyanın dört yanında beğeniyle izlenen dizi ve belgeseller, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmaları ve farklı dallarda birbirinden çekişmeli spor müsabakaları da, tabii ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

