WASHINGTON/KUDÜS (AA) - ABD Başkanı Trump, Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planına verdiği yanıta ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Hamas, Trump'ın planını kısmen kabul ederken bazı maddelerde müzakere istedi

Türkiye'den Trump'ın Gazze'de ateşkes planına Hamas'ın verdiği yanıta ilişkin açıklama

Trump, açıklamasında, 'Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim.' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, şu anda Gazze'deki ortamın güvenli olmadığına işaret ederek, 'Detaylarla ilgili olarak halihazırda görüşmeler yapıyoruz. Bu yalnızca Gazze ile ilgili değil, uzun zamandır aranan Orta Doğu barışı ile ilgilidir.' yorumunu yaptı.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

'Bugün büyük bir gün, her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz'

Trump, Gazze'de ateşkes planına ilişkin sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaştı.

Mesajında Hamas'ın kalıcı barışı istediğine inandığını ve İsrail'in esirlerin çıkarılması için Gazze'yi bombalamayı derhal durdurması gerektiğini vurgulayan Trump, Hamas'ın yanıtını da değerlendirdi.

Trump, mesajında, 'Bu süreci buraya getirmemde bana yardımcı olan ülkelere teşekkür etmek istiyorum, Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve diğerleri. Bugün büyük bir gün, her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Son sözlerin somut şekilde ortaya konması gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

Esirlerin bir an önce serbest bırakılmalarını ve evlerine dönmelerini beklediğini aktaran Trump, 'Bu nedenle size şunu söylemek istiyorum. Bugün çok özel bir gün, birçok açıdan belki de eşi benzeri görülmemiş bir gün. Bize destek olan o büyük ülkelere de teşekkür ediyorum. Herkes bu savaşın bitmesini ve Orta Doğu'da barışın tesis edilmesini istiyordu. Bunu başarmaya çok yakınız.' değerlendirmelerini yaptı.

Netanyahu'nun, Trump'ın Hamas'ın yanıtına ilişkin açıklamasına şaşırdığı bildirildi

Amerikan Axios sitesinde Barak Ravid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, ismini paylaşmak istemeyen İsrailli bir yetkiliye dayandırarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun şaşkın olduğunu söyledi.

İsrailli yetkili, Netanyahu'nun Hamas'ın cevabı ve Trump'ın bu cevaba ilişkin yaptığı açıklama arasında geçen sürede yaptığı istişarelerde, Hamas'ın cevabını Trump'ın planının reddi olarak değerlendirdiğini vurguladı.

Buna karşın istişarelere katılan İsrailli yetkililerin Hamas'ın yanıtını anlaşmaya varılmasına yol açıcı 'olumlu bir tepki' olarak gördüğü aktarıldı.

Netanyahu'nun, Hamas'ın yanıtına ilişkin açıklamayı ABD ile koordinasyon içinde yapmayı düşünürken gelen Trump'ın açıklamasına şaşırdığı belirtildi.

Gazze'de esir tutulan İsraillilerin aileleri, Netanyahu'ya 'müzakerelere başlama' çağrısı yaptı

İsrailli esir ailelerinin çatı platformundan yapılan açıklamada, 'Trump'ın Gazze'de esir tutulan İsraillileri geri getirme ve savaşı sona erdirme konusundaki kararlılığının desteklendiği' belirtildi.

Trump'ın planının Gazze'deki İsrailli esirlerin zarar görmemesi ve geri getirilmesi için son derece önemli olduğu aktarıldı.

Açıklamada, 'Başbakan Netanyahu'ya, tüm rehinelerimizi evlerine geri getirmek için bir an önce etkili ve hızlı müzakerelere başlama çağrısında bulunuyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

İsrail ana muhalefet lideri Lapid, Trump'ın Gazze planının uygulanmasını desteklediğini belirtti

İsrail'de ana muhalefet partisi 'Gelecek Var' lideri Yair Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Gazze'de saldırıların sona ermesi ve esirlerin serbest bırakılmasını kapsayan planını 'benzeri görülmemiş bir fırsat' olarak değerlendirmekte haklı olduğunu belirtti.

İsrail ana muhalefet lideri Lapid, 'İsrail'in, anlaşmanın son ayrıntılarını netleştirmek için Başkan Trump liderliğindeki müzakerelere katılacağını duyurması gerekiyor.' ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi: İsrail, Trump'ın planının ilk aşamasını uygulamaya hazırlanıyor

İsrail Başbakanlık Ofisinden Hamas'ın da 'prensipte temel hatlarıyla kabul ettiği' Trump'ın planına ilişkin açıklama yapıldı.

Hamas'ın yanıtına işaret edilen açıklamada, 'İsrail, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmasını öngören Trump'ın planının ilk aşamasını uygulamaya hazırlanıyor.' ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 'İsrail'in ortaya koyduğu ve Trump'ın vizyonuyla uyumlu ilkeler doğrultusunda savaşı sona erdirmek için' Trump ve ekibiyle işbirliği içinde çalışmaya devam edileceği aktarıldı.

Ayrıca, İsrail basınına yansıyan haberlerde de İsrail ordusuna Gazze'deki saldırılarını azaltma talimatının verildiği ve müzakerelerin yakında başlamasının beklendiği iddia edildi.

Muhabir: Hakan Çopur,Faruk Hanedar,Said Amori,Muhammed Emin Canik