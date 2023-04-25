ANKARA AA- TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri kapsamında özgün tematik konular içeren, Türkiye kaynaklı üretilmiş doktora tezleri, programın ödül komitesi tarafından değerlendirilerek sonuçlar açıklandı. Ödüller sahiplerine 27 Nisan-1 Mayıs döneminde düzenlenecek TEKNOFEST’te tevdi edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ödül programının tüm alanlardaki nitelikli insan ve çalışmaları artırmak hedefiyle hayata geçirildiğini bildirdi.

Şeker, ödüllerin bu yıl 3'üncü kez sahiplerini bulacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl da benzerlerini geride bırakarak fark yaratan doktora tezlerini, bilim insanlarını desteklemek üzere başvuruya açtık. Her geçen yıl artan katma değer üretecek nitelikteki inovatif çalışmaların Akademimizde büyük bir memnuniyet yarattığını, ödüle hak kazanan bilim insanlarımızla bağımızın devam etmesini çok önemsediğimizi ayrıca belirtmek istiyorum. Doktora Bilim Ödülü sahiplerimize ödüllerini her yıl olduğu gibi yine TEKNOFEST kapsamında takdim edeceğiz. Değerli bilim insanlarımızı şimdiden kutluyorum, başarılarının ülkemiz ve dünya için daim olmasını diliyorum."

Ödül sahipleri

Program kapsamında yapılan değerlendirme sonucu, Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ndeki "Yapay Zeka Tabanlı ve Dijital İkiz Destekli Geçici Havasal Ağ Yönetimi" başlıklı teziyle Tuğçe Bilen, Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ndeki "Katı Kendiliğinden Emülsifiye İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi ve in Vitro-in Vivo Değerlendirmeler" başlıklı teziyle Duygu Yılmaz Usta, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında ise Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ndeki "Ebeveyn Çocuk Etkileşim Terapisinin Türk Kültürüne Uyarlanarak Otizm Tanılı Çocuklar ve Tipik Gelişim Gösteren Çocuklar ile Ebeveynleri Üzerinde Etkililiğinin İncelenmesi" başlıklı teziyle Sümeyye Ulaş birinci oldu.

Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında ikinciliği Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'ndeki "Yüksek Mukavemetli ve Korozyona Dirençli Alüminyum Alaşımlarının Geliştirilmesi" teziyle Furkan Özdemir, Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ndeki "Çözünürlüğü ve Çözünme Hızı Artırılmış Selekoksib Formülasyonlarının Tasarımı, Optimizasyonu ve in Vitro-in Vivo Değerlendirilmesi" teziyle Aslıhan Arslan, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndeki "Türk Hukukunda Makine Öğrenmesine Dayalı Yapay Zekada Verinin Hukuka Uygun Şekilde Kullanılması" teziyle Osman Gazi Güçlütürk aldı.

Üçüncülüğü, Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ndeki "Saldırı Tespit ve Engelleme Sistemleri İçin Yapay Zeka Tabanlı Yeni Bir Güvenlik Modelinin Oluşturulması" adlı teziyle İlhan Fırat Kılınçer, Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ndeki "Meme Kanseri Tedavisinde Kullanılmak Üzere LU-177 ile Radyoişaretlenecek Yeni Bir Radyofarmasötik Kitinin Geliştirilmesi" teziyle Emre Özgenç, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ndeki "Risk Toplumu Bağlamında Kuşaklararası Boyutta Şiddetin Değişen Yüzü: Dijital Şiddet" başlıklı teziyle Hatice Oğuz Özgür elde etti.

Doktora Bilim Ödülleri Programı'na son 3 yıl içinde, TEKNOFEST'in öncelikli alanları olarak gösterilen Teknoloji ve Tasarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Eğitim, Sağlık, Tarım ve Ekoloji Teknolojileri ve Biyoteknoloji, Milli Teknoloji Hamlesi’nin Uluslararası İlişkiler, Kalkınma Politikaları, Eğitim Yaklaşımları, Güvenlik Politikaları hakkında tamamlanan ve savunulan doktora tezleriyle, bilim insanları başvurmuştu.