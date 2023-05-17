Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine kıyasla 62 bin kişi azalarak 3 milyon 483 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalışla yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,2 puan azaldı.

Yılın ilk çeyreğinde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık artışla yüzde 19,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 15,6, kadınlarda ise yüzde 27,6 olarak tahmin edildi.

Öte yandan, Hanehalkı İşgücü Araştırması birinci çeyrek anket uygulaması, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye'de yapılamadı. Bu illerdeki örnek hane sayısının örneklem içindeki payı yüzde 4,1 oldu. Bültende yer alan sonuçlar, anket uygulaması gerçekleştirilebilen iller üzerinden Türkiye bazında tahmin verecek şekilde ağırlıklandırma yapılarak hesaplandı. Belirtilen illerde uygulama gerçekleştirilemediği için depremin etkisi göstergelere yansıtılamadı. Alan uygulamasına başlanmasıyla geçmiş dönemlere ait deprem etkisinin ölçülmesi planlanıyor.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 195 bin kişi artarak 31 milyon 558 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 48,4'e çıktı. Bu oran, erkeklerde yüzde 66, kadınlarda yüzde 31,2 olarak hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 132 bin kişi artarak 35 milyon 40 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 53,7 olarak kayıtlara geçti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,8, kadınlarda yüzde 36 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 115 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 51 bin kişi, inşaat sektöründe 60 bin kişi, hizmet sektöründe 198 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,9'u tarım, yüzde 21,5'i sanayi, yüzde 6,3'ü inşaat, yüzde 57,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2023 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,7 saat artarak 44,7 saat olarak hesaplandı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,6 puan artarak yüzde 22,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,5 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı da yüzde 17,3 olarak gerçekleşti.

AA