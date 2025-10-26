ANKARA (AA) - 14. dakikada Jin-Ho Jo'nun ceza yayının gerisinden sert şutunda savunmaya çarpan top, az farkla direğin yanından kornere çıktı.
18. dakikada Pereira'nın kullandığı serbest vuruşta barajdan seken topla ceza sahasında buluşan Tongya'nın röveşata denemesinde meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.
26. dakikada Göktan Gürpüz'ün kullandığı köşe vuruşunda savunmaya çarpıp kaleye yönelen topu Bahadır Güngördü, direk dibinden kornere çeldi.
28. dakikada ev sahibi Gençlerbirliği öne geçti. Göktan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda üst direkten dönen topu Oğulcan Ülgün, ayak içiyle ağlara gönderdi: 1-0.
45. dakikada Muleka'nın kale önünde topa kafa vuruşunda kaleci Erhan Erentürk, gole izin vermedi.
45+2. dakikada konuk ekip beraberlik golünü buldu. Jin-Ho Jo'nun sağdan ortasında kaleci Erhan'ın boşa çıktığı pozisyonda savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top yükseklik kazandı. Umut Nayir'in kafayla kaleye gönderdiği top, çizgideki Thalisson'un müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
49. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahasına giren Ndao'nun yerden penaltı noktasına çıkardığı topu Bardhi, düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 1-2.
77. dakikada ceza yayında topla buluştuktan sonra rakiplerinden sıyrılan Koita'nın şutunda top auta gitti.
80. dakikada sağ kanattan hareketlenen Oğulcan Ülgün, topu yerden içeriye çevirdi. Niang'ın ceza yayından yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve TÜMOSAN Konyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.
Konyaspor bu sonuçla puanını 14'e yükseltirken 4 maçlık yenilmezlik serisi (2 galibiyet, 2 beraberlik) sona eren Gençlerbirliği, 8 puanda kaldı.
Muhabir: Halil İbrahim Avşar