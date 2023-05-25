Tunceli'nin Munzur ve Mercan dağları, bölgedeki buzul gölleri, şelaleler ve yaylalar ile gezi gruplarının rotasında yer alıyor.

Yaklaşık 3 bin rakımlı dağlar ile çevresindeki yaylalarda, son yıllarda huzurun sağlanmasıyla özellikle ilkbahar ve yaz aylarında doğa yürüyüşleri düzenleniyor.

Gruplar halinde bölgeye gelen doğa tutkunları, Kırkmerdiven Şelaleleri, Havaçor Vadisi, Harami Deresi, Kepır Yaylası, Karagöl ve Mercan buzul göllerinin güzel manzarası eşliğinde gezinti yapıyor.

Bazı bölgelerde çiçek açan ters laleleri görüntüleyen doğaseverler, manzaranın tadını çıkarıyor. Geçen ay çiçek açan ters laleler, mayıs ayı sonuna kadar doğayı süslüyor.

"Doğası insanı çok dinç tutuyor"

Kocaeli'den gelen Engin Uray, kentin yüksek kesimlerinde yetişen ters laleleri görmenin heyecan verici olduğunu söyledi.

Uray, doğada arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini belirterek, "Buraya geldiğimize çok memnun olduk ve bu kadar zahmete fazlasıyla değdi. Gelecek yıl eşimi ve çocuklarımı da Tunceli'ye getirmeyi düşünüyorum. Doğası insanı çok dinç tutuyor." dedi.

"Gördüğüm endemik bitkiler beni çok etkiledi"

Doğa tutkunlarından Pınar Aras Kaya ise Tunceli'nin coğrafyasıyla eşsiz güzelliklere ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Fırsat buldukça kentte düzenlenen doğa gezilerine katıldığını belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Bu bölgede görülmeye değer manzaralarla karşılaşıyorum ve fotoğraf çekiyorum. Tunceli'nin birçok noktasını gezi turları sayesinde görebildim. Ovacık ilçesindeki Mercan buzul göllerine de ilk defa geldim ve burada gördüğüm endemik bitkiler beni çok etkiledi."

Fotoğraf tutkunu Mehdi Abi de kente ilk defa geldiğini, Munzur ve Mercan dağlarındaki gezi rotalarına hayran kaldığını söyledi.

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda 5 günlük kamp kurduklarını ifade eden Abi, "Tunceli'nin insanları çok iyi, dost ve sıcakkanlılar. Yaklaşık 30 kişiden oluşan bir ekiple Ovacık'taki ters laleleri gördük, rotamız çok güzeldi." dedi.

Gezi rehberi Hüseyin Erdoğan da yılın belirli dönemlerinde İstanbul'dan Tunceli'ye turlar düzenlediklerini belirtti.

Erdoğan, "İnşallah bu coğrafya bilinçli bir şekilde korunmaya devam eder. Ben Tunceli halkının da bu konuda hassas olduğunu biliyorum, doğaya sahip çıkacaklardır. Genelde ilkbahar ve sonbahar döneminde Tunceli’ye geliyoruz." diye konuştu.

AA