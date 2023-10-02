Şirketten yapılan açıklamada, eğitimlerin düzenleneceği Tüpraş İzmir Rafinerisi Yangın Eğitim Merkezi'nde, Uluslararası Endüstriyel Acil Durum Hizmetleri Yönetimi Örgütü (JOIFF) akreditasyonlu, uluslararası sertifikalı yangın eğitimleri düzenlenecek.

Tüpraş, endüstriyel tesislerde emniyet konusunda Türkiye'nin öncüsü olma misyonuyla hareket ederek firmaların acil durum ekiplerine yangınla mücadele ile arama ve kurtarma eğitimleri vermeye başlıyor.

Tecrübeli eğitmen kadrosuyla endüstriyel yangınlar ile arama ve kurtarma konularında JOIFF sertifikalı eğitimler vermeye hazırlanan Tüpraş, bu sayede pek çok sektörde yangınla mücadele konusunda farkındalık ve yetkinlik oluşturacak.

Eğitimlerle farkındalık artırılacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Teknik Emniyet Direktörü Pınar Çağdaş Duran, Tüpraş İzmir Rafinerisi'nde, 11 yangınla mücadele ve 5 endüstriyel kurtarma eğitim istasyonunda birbirinden farklı ve zorlu senaryo ile uygulamalı eğitimler verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yangınla mücadele eğitimlerimizde flaş yangını, jet yangını, döküntü yangını, tüm yüzey tank yangını, kapalı alanda yangın gibi farklı endüstriyel yangın türlerine müdahale stratejileri ve yöntemleri öğretiliyor. Eğitimlerimiz içinde; yangın tiplerini ve türlerini öğrenme, yangın donanımlarının kuşanımı, yangınla mücadele ekipmanlarını tanıma, ekipmanların kullanımı, ekiplerin oluşumu, ekiplerin koordinasyon içerisinde hareket etmesi konuları yer alıyor. Eğitimlerimizin hedef kitlesinde öncelikli olarak; petrol ve doğalgaz sektörü, endüstriyel tesisler, kamu kurum ve kuruluşları, itfaiyecilik meslek yüksek okulu öğrencileri, devlet hava meydanları işletmeleri ile liman işletmeleri var."

Duran, eğitimle endüstriyel tesisler ve belediyelerdeki itfaiyecilerin, endüstriyel yangınlarla mücadele, arama kurtarma ve iple erişim konularında temel ve ileri seviye becerilerini artıracaklarını ifade etti.

Yetkinliği artan ekiplerin, tesislerinde meydana gelebilecek acil durumlara daha etkin, emniyetli ve hatasız müdahale etmelerinin mümkün olacağının altını çizen Duran, "Doğru müdahale teknikleri ile tesislerin acil durumları, minimum zararla atlatmasına yardımcı olacağız. Acil durum ekiplerine duyulan güven ile memnuniyetin de artacağını düşünüyoruz. Uluslararası bilinir kurumların sertifikalarının alınmasıyla, bireylerin yurt içinde ve dışında iş bulma konusunda kariyerlerine de katkıda bulunacağız. Böylece sektörlere nitelikli acil duruma müdahale çalışanı desteği sağlayarak, bu alanda yetişmiş kişilerle, kurumlar bünyesinde farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüpraş, Türkiye'de JOIFF akreditasyonu olan ilk ve tek eğitim tesisi

Tüpraş İzmir Rafinerisi Yangın Eğitim Merkezi, Türkiye'de JOIFF akreditasyonu olan ilk ve tek eğitim tesisi olma özelliği taşıyor.

JOIFF, 1990 yılında Birleşik Krallık'ta bulunan rafinerilerde çalışan yangın uzmanı kişiler tarafından edinilen tecrübelerin ve yangından korunma konularındaki bilgilerin paylaşımını yapmak amacıyla kurulan bir organizasyon olarak faaliyet gösteriyor.

AA