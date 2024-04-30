Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Hollanda ekibi Dsm-Firmenich PostNL'de Fabio Jakobsen gibi tecrübeli sporcuların takımdaki genç sporculara verdiği destek; ekip dayanışması ve gelen 5 etap zaferi TUR 2024’e damga vurdu.

Hollanda temsilcisi, ekibin genel klasman liderliği de dahil TUR 2024 boyunca kazandığı toplam 1 milyon 550 bin mil tutarındaki özel ödülün takım sporcuları arasında eşit bölüştürülmesi talebini organizasyon komitesine iletti.

Türk Hava Yolları’nın etap liderlerine verdiği 150 bin mil ve genel klasman liderine verdiği 800 bin mil değerinde özel ödül, sporcuları her etapta finişi ilk sırada geçmek için motive ediyor.