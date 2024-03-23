Altınok, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti'nin Büyük Ankara Mitingi'nde yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin vaatlerini anlattı.

Ankara'da kaybolan yılları telafi etmek için çok çalışacağını ifade eden Altınok, seçim sürecinde Ankara'nın bütün ilçelerini gezdiğini ve ilçe belediyelerinin büyükşehir belediyesinin yapamadığı hizmetleri yaptığını söyledi.

Siyasetçilerin, belediye başkan adaylarının verdikleri sözü tutması gerektiğini belirten Altınok, kendisinin bir proje bankası olduğunu, 1994'te Keçiören Belediye Başkanı seçildiği dönemde ilçeyi gecekondu kentinden turizm kentine dönüştürdüğünü kaydetti.

"Birinci işimiz, ulaşım problemini çözeceğiz"

Altınok, 31 Mart'ta Ankaralıların vekaleti vermesi durumunda sözlerini hızlı bir şekilde yerine getireceği ifade ederek, ilk olarak ulaşım problemini çözeceklerini, 2 bin yeni elektrikli otobüs alacaklarını, trafik sorununu ortadan kaldıracaklarını, 80 kilometre metro yapacaklarını söyledi.

Göreve geldiği takdirde destekleri artıracağını aktaran Altınok, emekliler için 15 Nisan'da 5 bin lira yardım desteği yapılacağını, ihtiyaç sahiplerine yönelik 400 lira et ücretinin yerine 15 Nisan'da 2 bin 500 liranın hesaplara yatırılacağı sözünü verdi.

Altınok, yardım harcamalarının mahalledeki esnaftan yapılacağını ve böylelikle esnafa bir can suyu desteğinin de sağlanacağını belirtti.

"Hem tarımı hem hayvancılığı destekleyeceğiz"

Emeklileri darda bırakmayacağını ifade eden Altınok, göreve geldiği takdirde emeklilere ve öğrencilere ulaşımda Özel Halk Otobüsü ile minibüslerin ücretsiz olacağını söyledi.

Ankara'nın köylerine yapılacak hizmetlere de değinen Altınok, şunları kaydetti:

"Ülkenin başkenti Ankara'ya havaalanı gibi yollar yapacağız. Köylerimizi 2 yılda alt yapısıyla, üst yapısıyla, yollarıyla Avrupa'nın köyleri gibi yapacağız. Keçiören'de 4 köyümüz var Avrupa'nın köyü gibi. Türkiye'nin başkenti tarımın da başkenti olacak. Ankara üretecek, Ankara tüketecek. Çiftçilerimize mazot desteğimizi 100 litreden 500 litreye çıkaracağız, 15 Nisan'da hesaplarda. Tohum desteği 500 kilodan, 2 tonla 5 ton arasına çıkaracağız. Ankara'yı hayvancılığın da başkenti yapacağız. Köylerde su aboneliğinden para almayacağız. 15 bin lira ile 55 bin lira arası köylerde su aboneliği için para isteniyor. İlk belediye meclisinde su fiyatlarını yüzde 50 indireceğiz. Köylerimizin imar planını yapacağız, doğal gazı getireceğiz. Köyde suyun metreküpü 50 kuruş olacak. Hem tarımı hem de hayvancılığı destekleyeceğiz."