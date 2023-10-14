Muğla

İlçede 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bir etabının yanı sıra, 11. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) ve Maximiles Black 35. The Bodrum Cup Yelken Yarışları gibi önemli organizasyonlar düzenleniyor.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen BIOR'a 7 ülkeden katılan 400'e yakın sporcu, yelkenleriyle denizde kıyasıya mücadele ediyor.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) faaliyet programında yer alan, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bodrum Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda, İçmeler'deki yenilenen tesislerde yarışlar çekişmeli anlara sahne oluyor.

Selanik'ten 4 Ekim'de start alan Maximiles Black 35. The Bodrum Cup Yelken Yarışları 16 Ekim'de Bodrum'da devam edecek.

BİOR 2023 Yarış Kurulu Başkanı Ali Turan Yılmazkoç, etkinliğin hem Bodrum hem de Türkiye için önemli yarış olduğunu ifade etti.

BIOR'un özellikle optimist sınıfında dünyanın önemli yarışlarından biri olduğunu vurgulayan Yılmazkoç, "Bodrum'da uluslararası birçok etkinlik yapılıyor. Bodrum Yarımadası ve Muğla ülkemiz için hem turizm hem de sportif aktivite olarak gerçekten önemli ve değerli bir nokta. Onun için hepimizin bu konuya hassas sahip çıkma görevimiz var." diye konuştu.

Yabancı takım antrenörleri Bodrum'a hayran kaldı

Yarışmaya Bulgaristan'dan katılan milli takım antrenörü Krasen Parushev de ilçede sporcularıyla bulunmaktan dolayı büyük keyif aldığını belirtti.

Bodrum'un farklı bir havasının olduğunu dile getiren Parushev, "Bodrum'daki yarışlara daha önce de katıldık. Burayı hem biz hem de sporcularımız çok seviyor. Bodrum'u gerçekten bir 'yelken cenneti' olarak nitelendiriyorum. Her zaman bu bölgeye gelip yelken yarışlarına katılmak istiyoruz. İki antrenör ve 6 sporcuyla Bodrum'a geldik." şeklinde konuştu.





İsviçre Milli Takımı Antrenörü Luka Werzel ise 8 sporcu ile ilçedeki yarışlarda yer aldıklarını belirterek, "Bodrum'daki yarışlara 5'inci kez katılıyoruz. Bodrum yelken yapmak için harika bir yer. Burası en favori yelken noktamız. İyi hava ve bol rüzgar var. Her fırsatta gelmeyi tercih ediyoruz." dedi.

KKTC'den 6 sporcuyla yarışmaya katılan Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü Başkanı ve Antrenörü Emrah Lambasuyucu da BIOR'a bu yıl ikinci kez yer aldıkları anlattı.

Organizasyonun çok güzel ve başarılı olduğunu aktaran Lambasuyucu, "Yarışlara bundan sonraki yıllarda da katılmak istiyoruz. Çocuklarımız gayet mutlu, eğleniyorlar. KKTC'ye göre kıyaslarsak burada mahalle maçından çıkıp şampiyonlar ligi maçına çıkıyor gibiyiz. Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Çok fazla başarılı sporcu var. Yelken sporumuzun her geçen gün ülkemizde de daha da iyi gelişeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Azerbaycan'dan 6 sporcuyla yarışlara katılan antrenör 25 yaşındaki Yasin Çakır da yaklaşık 18 yıldır yelken sporuyla ilgilendiğine değinerek, "Bodrum'a sporcuyla geldik. Hedefimiz yarışları başarıyla tamamlamak. Burada edindiğimiz tecrübeleri Bakü'de sporcularımıza aktarmak istiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bodrum yelken sporu için en ideal noktalardan bir tanesi. Azerbaycan'da yelken çok yaygın olmadığı için bu sporla ilgilenen çok çocuk yok. Böyle kalabalık yarışlar bizim için fırsatlar yaratıyor." diye konuştu.

Azerbaycanlı 12 yaşındaki Emel Mammadli de 4 yıldır yelken sporuyla uğraştığını ifade ederek, yarışlarda bulunmaktan çok keyif aldığını kaydetti.