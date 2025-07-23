Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk doğal taş firmalarının uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini ve ihracat yeteneklerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında 29 firmanın katılımıyla "Doğal Taş Sektöründe Sürdürülebilirlik Odaklı Yurt Dışı Pazarlama" adlı çalışmayı hayata geçirdiklerini vurgulayan Alimoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Her URGE projesinde firmalarımızın yetkinliklerini artırıyoruz. Bu proje kapsamında firmalar için yeşil dönüşüm odaklı bir yol haritası oluşturulacak. Bu doğrultuda ihtiyaç olarak belirlenen konulara yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz olacak. Ağustos itibarıyla eğitim faaliyetlerine de başlayacağız. Yurt dışı pazarlama faaliyetlerinde hedef ülkeler olarak, Suudi Arabistan, ABD, Meksika, Avustralya, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Brezilya, Nijerya, Çin ve Rusya olarak planlandı. 150 desen ve 650 renk çeşitliliğine sahip olan Türk doğal taşlarını 11 ülkede pazarlayacağız. Böylece ihracatta 1 milyar dolar hedefimize ulaşmayı hedefliyoruz."

Alimoğlu, Türkiye'nin 2025 yılının ilk yarısındaki doğal taş ihracatının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4'lük artışla 895 milyon dolardan 931 milyon dolara çıktığını kaydetti.