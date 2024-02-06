Bakü

Ön sözünü Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Kurucu Başkanı Günay Efendiyeva'nın yazdığı kitapta, Türk şairler Gülsüm Cengiz, Ömer Mehmetoğlu ve Abdurrahim Küçük'ün, Azerbaycanlı şairler Selim Babullaoğlu ve Ferid Hüseyn'in, Kazak şairler Sayat Kamşıger və Kayırbek Şağır'ın, Kırgız şairler Mark-Abay Aamatov, Dalmira Tilepbergenova ve Begican Ahmetov'un, Özbek şairler Xurşud Dövran ve Hasiyyet Rüstem'in, Türkmen şairler Akmurat Recebov, Gülşirin Hanova ve Muhammedgurban Orazov'un şiirleri yer aldı.

Antolojide, Afgan şair Abdurrahim Oraz, İranlı şair Otuz Farahmandian, Kıbrıslı şairler Arif Albayrak, Fevzan Korur ve Oktay Öksüzoğlu, Gagavuz şairler Olga Radova-Karanastas ve Güllü Garanfil, Tatar şairler Rkail Zeydulla ve Ruzal Muhametşin, Başkurt şair Gülnaz Kutuyeva, Çuvaş şair Maria Karyagina, Yakut şairler Xabırııs Ondoroos ve Semen Tumat, Kosovalı şairler Zeyal Beksaç ve Birsen Gota, Kerküklü şairler Ali Yağmuroğlu, Kemal Bayatlı ve Sadık Yahyaoğlu, Kırım-Tatar şair Şeyran Ali ile Uygur şairler Abide Abbas Nesrin ve Muhammed Abdülmecid'in şiirleri de yer buldu.