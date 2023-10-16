Ümmet ve Fadime Karakoç çiftinin çocuğu olan usta edebiyatçı, 1930'da Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. Karakoç, ilkokulu Cela köyünde, ortaokulu da Düziçi ilçesi ile Ankara'daki Hasanoğlan Köy Enstitüsünde okudu.

Türk şiirine ve halk müziğine "Mihriban" gibi birçok önemli eser kazandıran şair Abdurrahim Karakoç'un ağabeyi Bahaettin Karakoç, ilkokul 3. sınıftayken bir haftada Osmanlıcayı öğrendi ve bir ayda da Kur'an-ı Kerim'i hatmetti.

Şair bir ailenin çocuğu olan Karakoç'un 12 yaşında kaleme aldığı ilk şiiri "Cela Köyü", 1942'de Yurt gazetesinde yayımlandı.

Kendi tabiriyle, "Ölünceye kadar yakasını bırakmayacak olan şiirin rüzgarına öğrencilik yıllarında yakalanan" şair, hatırda kalıcı, duygu ve düşünce yüklü, sanat değeri yüksek şiirleriyle tanınmaya başladı.

Farklı mahlaslarla eserler kaleme aldı

"Beyaz Kartal", "Türk Şiirinin Dede Korkut'u" ve "Türk Şiirinin Türkmen Dervişi" gibi unvanlarla anılan Karakoç, eserlerinde asıl adının yanı sıra "Baha Deliorman", "Said Yaylalı", "Ekinözülü Aşık Rahmani" mahlaslarını da kullandı.

Bahaettin Karakoç, çeşitli dergilerde yayınlanan şiirlerini 1960'lı yıllara kadar kitaplarına almadı. Usta şairin "İsa ile İshak" adlı hikayesi, Akşam gazetesiyle Türk Kadınlar Birliğinin 1962'de düzenlediği Türkiye çapındaki edebiyat yarışmasında ikinci oldu.

Edebiyat dünyasına tam anlamıyla 1973'te yazdığı "Seyran" kitabıyla giriş yapan usta yazar, 1983'te Kayseri Sanatçılar Derneğince "Yılın Şairi" seçildi.

"Bir Çift Beyaz Kartal" adlı kitabıyla 1986'da şiir dalında Türkiye Yazarlar Birliği ödülünü alan Karakoç, 1986'da çıkarmaya başladığı Dolunay Sanat ve Edebiyat Dergisi'ni 37 sayının ardından kapatmak zorunda kaldı. Ülkenin dört bir yanından şairlerin katılımıyla 16 yıl "Geleneksel Dolunay Şiir Şöleni"ni düzenledi.

Kurucusu olduğu "Dolunay Yayınları" ile yazarlığa ve şiire meraklı gençleri edebiyat dünyasına kazandırmayı amaçlayan Karakoç, 1989'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca Struga Uluslararası Şiir Akşamları Festivali'ne gönderildi.

KSÜ'den fahri doktora unvanı aldı

Karakoç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesince (KSÜ) 2014'te verilen "fahri doktora" unvanının yanı sıra çok sayıda edebiyat ödülüne değer görüldü.

Bir kaza sonucu 2015'te beyin kanaması geçiren usta edebiyatçı, KSÜ Tıp Fakültesinde ameliyat oldu.

Aynı yıl, usta şairin adına, Türk edebiyatına katkılarından dolayı, Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Kahramanmaraş Valiliğinin oluruyla Bahaettin Karakoç İlkokulu yaptırıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından "2015 yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"nde "Üstün Hizmet" ödülüne layık görülen usta kalemin şiir, hikaye ve yazıları Hisar, Varlık Yıllığı, Türk Edebiyatı, Dolunay, Doğuş Edebiyat, Milli Kültür, Kültür ile Sanat gibi çok sayıda sanat ve edebiyat dergisinde okuyucuyla buluştu.

Şiirleri farklı formlarda bestelendi

Halk şiirine daha yakın olan şiir anlayışını son dönemlerinde modern tarzla birleştirip, kendine özgü yeni bir çizgi ortaya koymayı başaran usta şair, mesleğini soranlara "şairim" diye cevap verirdi.

Şiirleri farklı formlarda bestelenen Karakoç, 17 Ekim 2018'de, 88 yaşındayken vefat etti.

Karakoç'un önemli eserlerinden bazıları şöyle:

"Mevsimler ve Ötesi", "Seyran", "Zaman Bir Beyaz Türküdür", "Sevgi Turnaları", "Ay Şafağı Çok Çiçek", "Kar Sesi", "İlkyazda", "Bir Çift Beyaz Kartal", "Menzil", "Uzaklara Türkü", "Güneşe Uçmak İstiyorum", "Şiir Burcunda Çocuk", "Beyaz Dilekçe", "Güneşten Öte", "Dolunay Şiir Güldestesi", "Leyl-ü Nehar Aşk", "Aşk Mektupları", "Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman", "Ay Işığında Serenatlar", "Sürgün Vezirin Aşk Neşideleri", "Ben Senin Yusuf’un Olmuşum", "Gündemde Yine Aşk Var", "Seyran", "Sabah Esintileri" ve "Kar Sesi"