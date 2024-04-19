Köln

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Türk heyetiyle Almanya'nın Solingen kentinde geçen ay kundaklama sonucu Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı aileden 4 kişinin yaşamını yitirdiği binanın önüne çiçek bırakarak dua etti.

Bölük, Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) heyeti ile 4 katlı binadaki yangında yaralanan ve aile yakınlarını kaybedenlerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Yangından kurtulan ve yakınlarını kaybedenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye ve geçmiş olsun dileklerini ileten Bölük, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğimiz, maneviyatımız bizi bir arada tutan şey. Burada sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte ciddi bir dayanışma örneği sergileniyor. Biz hem vatandaşlarımızın hem soydaşlarımızın her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz çünkü burada sonuca vardırılması gereken acı bir hadise var. Olayda olası bir ırkçı saldırı ihtimali var ve bütün yönleriyle araştırılıyor. Bu saldırının aydınlığa kavuşmasında, bu tahkikatın hızlı bir şekilde sonuçlandırılması konusunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu hüzünlü yolculukta asla yalnız değilsiniz, Türkiye Cumhuriyeti her zaman yanınızda."

Avrupa'da yükselen aşırı sağ ve ırkçılığa dikkati çeken Bölük, "Ancak bununla mücadele edebilecek kadar güçlü bir Türk toplumumuz var. Biz, nefrete nefretle karşılık vermeyeceğiz, biz nefrete her zaman sevgiyle, dayanışmamızla, birliğimizle, beraberliğimizle ve güçlü maneviyatımızla karşılık vereceğiz." dedi.

Başkonsolos İzbul, Solingen'deki menfur saldırının ırkçılık ihtimali dahil her yönü ve tüm detaylarıyla aydınlatılmasını istediklerini ve olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Heyet, yanan 4 katlı binanın önüne çiçek bıraktı, yaşamını yitirenler için dua etti.

Olay

Bilirkişi raporuna göre, 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece çıkan yangının, eski binanın merdiven boşluğunda başladığı ve "baca etkisi"yle 5 dakika içinde çatıya sıçradığı ifade edilmişti.

Ahşap merdiven boşluğunda bazı kalıntıların bulunduğu, yangının kundaklama sonucu çıkarıldığı sonucuna varıldığı kaydedilmişti.

Wuppertal Savcısı Heribert Kaune-Gebhardt, olayla ilgili "yabancı düşmanlığı saikinin olduğunu gösteren" kanıtın bulunmadığını açıklamıştı.