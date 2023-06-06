BRÜKSEL AA- Büyükelçi Kaymakcı'nın konutundaki kahvaltı etkinliğinde, geleneksel Türk kahvaltısında yer alan lezzetler, Brüksel'de görev yapan gazetecilere ikram edildi.

Türk kahvaltı kültürünün aileleri ve dostları bir araya topladığını ifade eden Kaymakcı, kahvaltının Türk halkı için önemini anlattı.

Kaymakcı, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, bu kültürlerin toplamının Türk mutfağının emsalsiz zenginliğini oluşturduğunu, Anadolu, Orta Asya, Avrupa, Orta Doğu, Kafkasya, Akdeniz ve Karadeniz gibi birçok kültürün izlerini taşıyan Türk mutfağında, günün en önemli öğünü kahvaltının zengin, çeşitli ve sağlıklı olduğunu vurguladı.

Davete katılan gazetecilere, Türk kahvaltısında tüketilen simit, peynir, zeytin, yeşillikler, menemen, börek, sucuk, helva ve Türk çayı gibi lezzetler sunuldu.