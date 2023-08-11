Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde engelli araç tamirhanesi bulunan Yılmaz'ın iş yeri 6 Şubat'taki depremde yıkıldı.

Yılmaz, iş yerinin enkazından çıkarabildiği malzemeleri Saraycık Mahallesi'ndeki tek katlı ve az hasarlı evinin damına taşıdı.

İşini, üzeri kapalı damda sürdürmeye çalışan Yılmaz, tamir için engelli araçların buraya çıkarılması sürecinde zorluklar yaşadı.

Yılmaz, bunun üzerine Hatay Elektronik Cihaz Tamircileri Odası aracılığıyla Türk Kızılaydan işini daha rahat yapabilmek için konteyner talebinde bulundu.

Talebi olumlu bulan Türk Kızılay, Yılmaz'ın evinin bahçesine konteyner kurdu.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Fahrettin Yılmaz, Türk Kızılayın verdiği destek sayesinde yeniden işinin başına dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Depremde zarar gören çok sayıda engelli aracını tamir ettiğini belirten Yılmaz, "Allah devletimize zeval vermesin. Şu an yeni konteyner iş yerimde engelli araçların tamirine başladım. Elimden geldiğince insanlara yardımcı oluyorum." dedi.

Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış da kentte hayatın normalleşmesi, iş dünyasının tekrar çalışabilmesi ve göçün engellenmesi için çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Küçük ölçekli işletmelerin desteklenmesi için de esnafa destek sağladıklarını aktaran Özbakış, "Engelli araçların tamiratıyla ilgili bölgemizdeki tek usta olan Fahrettin ustanın iş yeri yıkıldığından dolayı bakım ve onarımla ilgili aksaklıkları tespit ettik. Onun müracaatıyla beraber işini daha rahat yürütebilsin diye Türk Kızılay olarak konteyner temin ettik." ifadesini kullandı.

AA