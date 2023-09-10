İSTANBUL AA- Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV otomobiller, sürüş koşulları bakımından zengin bir yelpaze sunuyor.

Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip olan bu otomobiller, kalabalık aileler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor.

SUV otomobillerin, şehir içinde kullanımı da giderek bir trend haline geliyor. Özellikle yerden yüksek ve "kaslı" otomobilseverlerin gözdesi olan SUV'lar, kadın sürücüler tarafından da daha fazla tercih edilmeye başlandı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) derlenidiği verilere göre, Türkiye otomobil pazarında ocak-ağustos döneminde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 49,3 pay ve 287 bin 343 satışla SUV gövde tipli otomobiller oldu.

Böylece otomotiv pazarında satılan neredeyse her iki araçtan biri SUV olarak kayıtlara geçti.

Sedan otomobiller satışlarda ikinci sırada

SUV otomobilleri, yüzde 27,3 pay ve 159 bin 105 adet satışla sedan ve yüzde 21,1 pay, 123 bin 34 adet satışla hatchback otomobiller takip etti.

Diğer yüzde 2,3'lük satışlar ise "MPV, CDV, spor ve station wagon" gövde tiplerinden oluştu.

SUV otomobil satışları yüzde 97,85 arttı

Ocak-Ağustos 2022'ye göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde, sedan otomobillerin payı yüzde 36,9'dan 27,3'e gerilerken, SUV'un payı yüzde 40,2'den yüzde 49,3'e ve hatchback gövde tipli otomobillerin payı da yüzde 20,8'den yüzde 21,1'e çıktı.

Söz konusu dönemde SUV otomobil satışları yüzde 97,85, sedan otomobil satışları yüzde 21 ve hatchback otomobil satışları da yüzde 72,87 artış kaydetti.