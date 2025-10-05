İSTANBUL (AA) - Anuga 2025 Fuarı, 110 ülkeden 8 bin stant ile tüm zamanların katılım rekorunu kırdı. 312'si İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) milli katılım alanında olmak üzere toplam 413 Türk firması lezzetlerini sergiliyor. 40 farklı ilden katılımcı firma Anuga 2025 Fuarı'nda Türkiye milli iştirakinde yer aldı.

Bu yılki teması 'Sürdürülebilir Büyüme' olarak açıklanan fuarın 200 ülkeden 140 bin sektör profesyoneli tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor. Ziyaretçilerin yüzde 94'ü Almanya dışından katılım sağladı. 78 ülke pavilyonu arasında en büyük alan, İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulan Türkiye standına ayrıldı. Türkiye pavilyonunu Çin, İtalya, İspanya ve ABD pavilyonları izledi.

İtalya, İspanya ve Çin'den sonra fuara en fazla firmanın katıldığı 4'üncü ülke olan Türkiye'yi, Yunanistan, Hollanda, Polonya, Fransa, Belçika ve Arjantin takip etti. Ayrıca, birçok Alman firmasında Türk ortakların bulunduğu biliniyor. Ziyaretçilere bakıldığında ise Türk ziyaretçiler Hollanda, İtalya ve İngiltere'den sonra yine 4'üncü sırada yer aldı. Fuara sadece profesyonel ziyaretçiler kabul ediliyor.

1919 yılından bu yana düzenlenen fuar, 5 kıtadan üretici, tedarikçi, perakendeci, ithalatçı, ihracatçı ve gastronomi profesyonellerini bir araya getiriyor. Yeni gıda ve içecek ürünlerinin tanıtıldığı Anuga'da bu yıl sürdürülebilirlik ve sağlıklı beslenme gibi küresel eğilimler öne çıkıyor.

'Tarım, Türkiye ekonomisinin bugün de yarın da değişmez yapı taşı'

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, fuarda yaptığı konuşmada, tarımın, Türkiye ekonomisinin bugün de yarın da değişmez yapı taşı olduğunu vurguladı.

Avdagiç, tarımda üretimi artıracak ve potansiyel büyümeyi harekete geçirecek tedbirlerin en kısa zamanda planlanması ve uygulamaya koyulması gerektiğini belirterek, 'Burada yapabileceklerimiz belki daha sınırlı ama gıda enflasyonunu aşağıya çekebilmek elimizde. Devlet yetkililerinin bize aktardığına göre yaşanan geniş kuraklıktan dolayı, yağışların az olmasına bağlı gıda enflasyonunda 3,5-4 puanlık artış oldu.' diye konuştu.

Türkiye'nin tamamında yeni bir su stratejisinin gündeme gelmesinin gerektiğine işaret eden Avdagiç, 'Rastgele sulamayla tarımsal üretimin artmayacağını, sadece ve sadece su kaynaklarımızı israf edeceğimizi unutmamalıyız.' değerlendirmesinde bulundu.

'Türkiye'de 10 milyona yakın kişi geçimini tarım, gıda ve içecek sektörüyle sağlıyor'

Şekib Avdagiç, Türkiye'de su kaynaklarının yüzde 80'inin tarımda kullanıldığını hatırlatarak, bunun şehir şebekelerindeki su sıkıntısını da artırdığını kaydetti.

Verimli sulama ve planlı su kullanımı odaklı tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden Avdagiç, 'Böylece hem tarımda verimi hem de içme suyu güvenliğini risk altında bırakmamış oluruz.' şeklinde konuştu.

Avdagiç, Türkiye'de 10 milyona yakın kişinin geçimini tarım, gıda ve içecek sektörüyle sağladığını ve bu yılın ilk 7 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü ihracatının 15,5 milyar dolar olduğunu söyledi.

Bu yılın 7 ayında sektörün ithalatının yüzde 21 artarak 11,3 milyar dolardan 13,7 milyar dolara yükseldiğini aktaran Avdagiç, 'Böylece tarım, gıda ve içecek sektörümüz bu dönemde 1,79 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.' bilgisini paylaştı.

'Küresel gıda ve içecek pazarı büyüklüğü 2024'te 6,7 trilyon dolar değerine ulaştı'

İTO Başkanı Avdagiç, gıda enflasyonunu düşürmenin enflasyonu yenmenin başlangıcı olduğunu belirterek, bunun uzun perspektifli bir yaklaşımı zorunlu kıldığına işaret etti.

Avdagiç, vatan sevdasının tarımla başladığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Tarımı, Türkiye'nin sevdası yapmak zorundayız. Bunun için tarımda teknoloji kullanımını artırmalı ve yeni nesil teknolojik tarımsal girişimcilik hamlesini başlatmalıyız. Türkiye'nin refahını yaygınlaştırması, teknolojiyi sanayinin yanı sıra tarımda da kullanmasıyla mümkün olacaktır. Anadolu'nun kalıcı refahı tarımsal üretimle, endüstriyel tarımla mümkün olacaktır. Çünkü vatan sevdası tarımla başlar. Önce Anadolu'yu yeniden 'bereketli hilal'in en verimli üssüne çevirmeliyiz. Sonra vizyonumuzu yurt dışını da içine alacak şekilde genişletmeliyiz.'

Avdagiç, küresel gıda ve içecek pazarı büyüklüğünün de 2024'te 6,7 trilyon dolar değerine ulaştığını kaydederek, İTO olarak, Türk gıda firmalarının Köln'de iki yılda bir düzenlenen Anuga'nın yanı sıra Fransa, Çin, Kanada, Hindistan ve Endonezya'daki SIAL Gıda ve İçecek Fuarlarına katılarak yenilikçi ürünlerini dünyaya satmalarına katkı verdiklerini aktardı.

Küresel gıda ve içecek pazarının yıllık ortalama yüzde 6,2 büyüme göstermesinin beklendiğini anlatan Avdagiç, 'Fuarları Türk girişimcisinin büyüyen pazardaki konumunu daha da güçlendirmesi için önemli bir fırsat olarak görüyoruz.' diye konuştu.

'Türk geleneksel ve organik gıda ürünlerini gelişen pazarlarda tanıtmalıyız'

İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye'nin 81 ilinden 40'ının Anuga'da yer almasının da Türkiye'nin tüm tat ve gastronomi çeşitleriyle dünyada temsil edilmesini sağladığını dile getirdi.

Türk gıda sektörünün endüstriyel tarım uygulamalarıyla dünyada daha güçlü bir konum elde etmesi için 4 konunun önem taşıdığını belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

'Asya ve Afrika'ya daha çok odaklanmalıyız. Türk geleneksel ve organik gıda ürünlerini gelişen pazarlarda tanıtmalıyız. İkincisi, dünya çapında yeni güçlü markalarımızı oluşturmalıyız. Yenilikçi tarım teknolojileri ve yerli üretime dayalı güçlü bir altyapı kurarak, gıda sektöründe sürdürülebilirliği sağlayabiliriz. Dördüncü olarak gıda taşımacılığında yaşanan aksaklıkların önüne geçecek şekilde lojistik altyapımızı daha da güçlendirmeliyiz.'

Avdagiç, Orta Vadeli Program hedeflerine değinerek, 'Orta Vadeli Program'da yer alan katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik entegre yatırım modellerinin teşvik edilmesi hedefini değerli buluyoruz.' diye konuştu.

Kullanılmayan tarım arazilerinin üretime kazandırılması için yapılan çalışmaları da çok önemsediklerini ifade eden Avdagiç, 'Kaynaklarımızı etkin kullanmalıyız. Modern tarım teknoloji uygulamalarını, topraksız tarım ve dikey tarım gibi uygulamaları yaygınlaştırmalıyız. Tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve gıda israfının azaltılması da tarımsal verimlilik artışını destekleyecektir.' değerlendirmesinde bulundu.

