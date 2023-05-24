İSLAMBAD AA- Motosikletli Türk gezginler, Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) eğitim ve kültür kurullarında daha önce fahri olarak görev alan Tankut Güzel liderliğinde, "Türkiye-Pakistan Dostluk Sürüşü" adını verdikleri seyahatleri kapsamında başkent İslamabad'a ulaştı.

İki ülke dostluğuna dikkati çekmek için yola çıkan Türk motorcular, iki teker üstünde Ankara'dan İslamabad'a binlerce kilometre yol katetti.

"Pakistan'ın deprem yardımlarından etkilendik"

Türk motorcular, seyahatlerinin amacını ve yolculuk süresince yaşadıklarını anlattı.

Güzel, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Pakistan'ın yaptığı yardımlara atıfta bulunarak, "Depremlerin yaşanmasıyla birlikte Pakistan kısıtlı imkanlara rağmen çok hızlı şekilde harekete geçti ve önemli ölçüde yardım ulaştırdı. Pakistan'ın Türkiye'ye yardımlarına dikkati çekmek için 'Türkiye-Pakistan Dostluk Sürüşü' adı altında seyahate çıkma kararı aldık." diye konuştu.

Türkiye'den iki motosikletle yola çıktıklarını dile getiren Güzel, "Doğubeyazıt'taki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan İran'a giriş yaptık. İran'ı baştan başa geçtik. Pakistan-İran arasındaki Taftan Sınır Kapısı'ndan Pakistan'a girdik." dedi.

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletindeki Taftan Sınır Kapısı'na yakın bölgelerde benzin sorunu yaşadıklarını anlatan Güzel, "Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Kuetta şehrinden ayrılana kadar güvenlik sebebiyle polis eşliğinde yolculuk yaptık. Bu bizi biraz yavaşlattı. Bunlar dışında herhangi bir zorlukla karşılaşmadık." ifadesini kullandı.

Güzel, İslamabad'a ulaşana kadar yaklaşık 7 bin kilometre yol katettiklerini ve gelecek günlerde Pakistan'ın doğa güzellikleriyle bilinen kuzey bölgelerine gideceklerini belirtti.

"Türk olduğumuzu söylediğimizde insanların yüzü gülüyor"

Ekibin kadın üyeleri Serpil Kalaycı ve Seden Güzel, Karaçi'ye uçakla gelerek seyahate buradan katıldı.

Kalaycı, Pakistan'a gelmeden önce buradaki sürüşün zorlu geçeceğini düşündüklerini belirterek, "Fakat beklediğimiz gibi olmadı. İnsanlar çok yardımsever. Çok rahat şekilde Karaçi'den İslamabad'a geldik." dedi.

Diğer motosikletli gezgin Ahmet Batı da Pakistan'da Türk olduklarını söylediklerinde insanların yüzlerinin güldüğünü ifade ederek, "Nereden geldiğimizi soran Pakistanlılara Türk olduğumuzu söylediğimizde hemen 'kardeş' deyip sarılıyorlar ve ne yapacaklarını bilemiyorlar adeta. Sofra kurmak isteyen, soğuk içecekler ikram etmek isteyenler oluyor. Bu bizi çok mutlu etti." diye konuştu.