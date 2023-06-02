CENEVRE AA- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından yola çıkılarak ilan edilen 21-27 Mayıs Uluslararası Türk Mutfağı Haftası kapsamında Cenevre'de etkinlik düzenlendi.

İsviçre'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında Bern Büyükelçiliği, Zürih Başkonsolosluğu ve Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği ile Cenevre Başkonsolosluğu ortaklığıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Cenevre'de düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç, Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, KKTC Temsilcisi Gizem Alpman Celen, Türkiye'nin kurumları ile yabancı misyonlardan temsilciler ve diğer davetliler katıldı.

Başkonsolos Özkan, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin geçen yıl başladığını hatırlatan Özkan, Türk mutfağının zenginliğine dikkati çekti. Özkan, etkinlik kapsamında Türkiye'nin tüm bölgelerinden yemeklerin tanıtıldığını da söyledi.

Konuşmanın ardından Şef Can Kayahan'ın hazırladığı Türk mutfağının farklı lezzetleri davetlilere ikram edildi.